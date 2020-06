Autonomes Fahren: Teslas Autopilot vor Gericht

Worum geht es bei der Klage?

Ende Oktober erklärte die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, sie habe eine Unterlassungsklage beim Landgericht München eingereicht. Nach Ansicht der Wettbewerbszentrale erweckt Tesla den Eindruck, seine Fahrzeuge könnten auf deutschen Straßen komplett autonom fahren. Dabei seien einige Funktionen hierzulande gar nicht zugelassen. Unter anderem deshalb handele es sich lediglich um Fahrassistenzsysteme, die vom autonomen Fahren noch weit entfernt seien. Es gebe noch keinen rechtlichen Rahmen für selbstfahrende Autos.

Die Kontrollorganisation kritisierte die Aussagen, die "Autopilot"-Funktion mache "automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen" möglich und biete "volles Potenzial für autonomes Fahren". Damit wirbt der US-Autobauer auf seiner Internetseite.

Allerdings heißt es dort auch, dass die gegenwärtigen Autopilot-Funktionen eine "aktive Überwachung durch den Fahrer" benötigten. Ein komplett autonomer Betrieb des Wagens sei damit nicht gewährleistet.

Dennoch: Laut der Wettbewerbszentrale verstoßen die Werbeaussagen gegen das Irreführungsverbot, weil falsche Vorstellungen hervorgerufen würden. Der Verband aus München will Tesla verbieten lassen, das System weiterhin als Autopilot zu bewerben. "Das ist eine gravierende Benachteiligung der Fahrzeughersteller, die sich an die Werberegelungen halten", sagte Rechtsanwalt und Geschäftsführer Andreas Ottofülling. Am Dienstag beginnt die Verhandlung vor dem Landgericht München.

Was ist die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs?

Die Wettbewerbszentrale ist die größte Selbstkontrollinstitution der deutschen Wirtschaft. Sie soll durch Rechtsforschung, Rechtsberatung, Information und Rechtsdurchsetzung zur Förderung eines fairen wirtschaftlichen Wettbewerbs beitragen. Mitglieder sind etwa 1.200 Unternehmen aus verschiedenen Branchen sowie rund 800 Wirtschaftsverbände. Dazu zählen auch die Tesla-Rivalen Volkswagen, Audi, Daimler und BMW. Die Organisation wird allein aus der Wirtschaft heraus finanziert. Sie setzt die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzvorschriften im Markt durch - notfalls per Klage.

Welche Rolle spielen die Tesla-Rivalen?

Wer die Wettbewerbszentrale auf Teslas Werbung aufmerksam gemacht hat, ist unklar. Grundsätzlich nenne man den Beschwerdeführer nicht, teilte der Verband mit. Nach Informationen des "Handelsblatts" sollen es aber mehrere sein - darunter auch ein Wettbewerber.

Und der juristische Streit ist nicht der erste: Bereits in den vergangenen Jahren ging die Wettbewerbszentrale mehrfach gegen Tesla vor. Seit März 2019 darf der Hersteller sein Model 3 nicht mehr mit Preisen "nach geschätzten Einsparungen" bewerben. Damit seien potenzielle Interessenten in die Irre geführt und gegen die Preisangabenverordnung verstoßen worden. 2017 verpflichtete sich Tesla gegenüber der Wettbewerbszentrale, sein Model S nicht mehr mit einer Standardausstattung für knapp über 69.000 Euro zu bewerben. Zu dem in der Werbung genannten Preis war das Fahrzeug nicht zu bekommen.

Versuchen die deutschen Autobauer auf diese Art, Tesla hierzulande zu schwächen? "Vielen Wettbewerbern ist Tesla ein Dorn im Auge. Die Autobauer suchen Mittel und Wege, um zu zeigen, dass Tesla nicht viel weiter ist beim autonomen Fahren", erklärt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule Bergisch Gladbach, im Gespräch mit boerse.ARD.de.

Der US-Konzern suggeriere mit seinem Autopiloten, dass das Auto autonom fahre, obwohl die Vorschriften das nicht zulassen. Die deutschen Konzerne würden sich freuen, wenn Tesla ihn nicht mehr so bewerben dürfte.

Warum kann Teslas Autopilot in den USA mehr als in Europa?

In Europa grenzte Tesla die Fähigkeiten des Fahrerasstistenzsystems Ende 2019 ein. So können etwa das Model X und das Model S weniger als die gleichen Fahrzeugmodelle in den USA. Der Nutzer muss im Autopilot-Modus alle 15 Sekunden Druck auf das Lenkrad ausüben. In Nordamerika ist eine deutlich längere Zeitspanne erlaubt. Zudem wurde der automatische Fahrspurwechsel eingeschränkt und die Geschwindigkeitsgrenze des Lenkrads heruntergesetzt.

Grund dafür sind die strengeren regulatorischen Vorschriften in Europa. "Hier müssen die Hersteller beweisen, dass alles klappt. In den USA ist alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist", erläutert Bratzel. Insgesamt gebe es schon eine etwas geringere Regulierung. Dennoch seien auch dort Lizenzen in den einzelnen Bundesstaaten nötig.

In manchen Städten wie San Francisco dürfen Fahrzeuge auch innerorts bereits teilautonom fahren. Auch die selbstfahrenden Robo-Taxis der Google-Tochter Waymo sind schon länger auf den amerikanischen Straßen unterwegs. In Deutschland ist laut Bratzel abgesehen von langsam fahrenden Shuttle-Bussen kein innerstädtischer Test bekannt.

Gab es schon Unfälle?

Immer wieder steht Tesla aufgrund schwerer Unfälle seiner Fahrzeuge in den Schlagzeilen. Anfang Juni sorgte ein Video von einer Autobahn in Taiwan für Aufsehen. Ein umgekippter Lastwagen blockierte die Überholspur. Obwohl der Fahrer die anderen Autos warnte und zahlreiche Wagen am Unfall vorbei fuhren, raste ein Model 3 von Tesla mit hoher Geschwindigkeit in den Lkw.

Nach Angaben der lokalen Nachrichtenagentur CNA erklärte der Fahrer, er habe den Autopiloten eingeschaltet und damit gerechnet, dieser würde selbstständig und rechtzeitig bremsen. Fehlanzeige. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden.

Auch tödliche Unfälle gab es schon. So rauschte ein Tesla Model S im Dezember im kalifornischen Gardena über eine rote Ampel und krachte in einen anderen Wagen - die Insassen starben noch an der Unfallstelle. Die US-Bundesbehörde NHTSA bestätigte den eingeschalteten Autopiloten. Auch wenn Tesla stets darauf hinweist, dass Fahrer trotz des Assistenzsystems ihre Aufmerksamkeit auf den Verkehr richten sollen: Die Unfälle häufen sich.