Autogipfel: Mit Ladesäulen gegen die "Ladeangst"

Wo die Industrie gefordert ist: Strom an der Tankstelle – mehr Prämie für E-Autos

Tankstellen sollen durch eine Versorgungsauflage verpflichtet werden, auch Ladepunkte anzubieten. An Autobahnen und Bundesstraßen sollen rund 1000 Schnellladestationen gebaut werden, die mit höherer Leistung eine große Batterie in 20 Minuten laden könnten. Und die Förderung von Elektroautos soll erhöht werden. Bisher sind es 4.000 Euro, im Gespräch sind bis zu 6.000 Euro für kleinere E-Autos. Hier fordert die Kanzlerin die Beteiligung der Industrie. Allerdings blieb vor dem Autogipfel offen, in welcher Höhe sich die Autoindustrie an einer höheren Kaufprämie beteiligen würde.

Auto-Experte: Bauordnung hätte längst verändert werden müssen

2030 flächendeckende Ladeinfrastruktur, das könnte klappen, meint Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Allerdings hänge das auch vom Angebot in den Städten ab, wo nicht jeder eine Garage mit Stromanschluss habe und die Ladeinfrastruktur nicht gewährleistet sei. Veränderungen an der Bauordnung bei Mietshäusern hätte es schon vor Jahren geben müssen, sagte Bratzel dem ZDF. Bisher sei es so: "Da kann sich ein Eigentümer wehren, und dann gibt es keine Ladestationen."

Auch die Energiewirtschaft fordert, Hürden für den Einbau privater Ladeinfrastruktur bei Elektroautos schneller abzubauen. Ein schnelle Anpassung des Wohn und Miteigentumsrechts sei nötig, so die Hauptgeschäftsführerin des Energieverbandes BDEW, Kerstin Andreae. Unverständlich sei, dass von der Regierung weiterhin das Ziel von einer Million öffentlicher Ladepunkte bis 2030 ausgegeben werde. "Nach unseren Berechnungen sind 350.000 Ladepunkte für die anvisierten zehn Millionen E-Autos vollkommen ausreichend", so Andrea.

Allein mit einer hohen Zahl an Ladestationen sei es nicht getan, sagt auch Automobilexperte Bratzel. "Man fährt an die Ladestation. Sie ist vielleicht sogar frei. Aber sie funktioniert nicht, weil die Software ja nicht mit dem Auto zusammenfunkt." Auch hier werden Stromanbieter und Automobilindustrie beim Autogipfel gefragt sein.