Autofahren im Herbst: Was jetzt auf der Straße wichtig ist

Dichter Regen, Nebel oder Schneefall - gerade in der Dämmerung ist "Sehen und gesehen werden" das A und O. Aber auch Beleuchtung und Bereifung sind wichtige Faktoren für eine sichere Fahrt.

Winterreifen von O bis O

Von Oktober bis Ostern heißt es in der Eselsbrücke - in Deutschland geht es aber bei Reifen nicht nach dem Kalender, es gibt eine sogenannte "situative" Pflicht, Winterreifen aufzuziehen – bei Schneematsch, Schneeglätte und Glatteis ist geeignete Bereifung an allen Rädern Pflicht. Winterreifen erkennt man an der Schneeflocke auf der Reifenflanke. Bei uns müssen sie mindestens eine Profiltiefe von 1,6 Millimetern haben. Empfehlenswert sind aber 4 Millimeter.

In Österreich hingegen gilt eine kalendarische Winterreifenpflicht vom 1. November bis 15. April. Winterreifen müssen bei unseren Nachbarn mindestens 4 Millimeter Profiltiefe haben. Bis zu 5.000 Euro Bußgeld kann es kosten, wenn man sich nicht daran hält. In Deutschland müssen seit 2020 übrigens auch Lkw und Busse Winterreifen an allen Achsen haben, bisher galt das nur für die Antriebsachsen.