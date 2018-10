Autobahnbaustelle bei Köln: Arbeiter von Lkw erfasst und getötet

Beim Abbau einer Baustelle ist ein Arbeiter auf der Autobahn 3 bei Köln von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 39 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Köln sei gegen 4.30 Uhr in Richtung Frankfurt aus bislang ungeklärter Ursache in die Baustelle gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit.

A3 Richtung Frankfurt gesperrt

Die beiden Kollegen des getöteten 49-jährigen Kölners seien unverletzt geblieben, sie erlitten aber ebenso wie der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer einen Schock. Die A3 wurde zwischen Köln-Dellbrück und dem Autobahnkreuz Köln-Ost Richtung Frankfurt für mehrere Stunden gesperrt.

Straßenbaustellen stellen besonderes Risiko dar

Der 49-Jährige habe nicht für die Straßenbauverwaltung, sondern für ein privates Unternehmen gearbeitet, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. "Egal, für wen man arbeitet: Der Auf- und Abbau zum Beispiel von Pylonen und Schildern ist eine besonders gefährliche Arbeit, die Menschen sind einem hohen Risiko ausgesetzt", sagte der Leiter des Stabs Arbeitssicherheit bei Straßen.NRW, Michael Höhne, auf Anfrage. Die Mitarbeiter hielten sich erstens in einem noch ungesicherten Bereich auf. "Zum anderen stellen wir immer wieder fest, das Autofahrer dort unkonzentriert sind, dass sie zu schnell fahren und zu spät reagieren."

Statistik: Ein Toter pro Jahr

Das Risiko, tödlich zu verunglücken ist laut der Meistereien des Landesbetriebs 13 Mal höher als in anderen Berufen der Branche. "Statistisch gesehen kommt jedes Jahr ein Mitarbeiter bei solchen Arbeiten ums Leben", sagte Höhne.

Notrufnummer 112 EU-weit gültig

Nur wenige Deutsche wissen, dass die Notrufnummer 112 auch in den Mitgliedsstaaten der EU funktioniert. Der Euronotruf 112 kann über das Mobiltelefon aber auch in vielen Staaten außerhalb Europas verwendet werden. In welchen Staaten die Notrufnummer funktioniert und wie Sie sich im Notfall verhalten sollten, erfahren Sie in dem Flyer "Ein Europa - eine Nummer!"

So helfen Sie richtig

In vielen Fällen sind die Anrufer so nervös, dass die Mitarbeiter der Leitstelle ihnen Anweisungen geben müssen. Die wichtigste Information ist für das Rettungsteam die Adresse. Sie sollte als erstes genannt werden, falls die Verbindung aus irgendeinem Grund abbrechen sollte. Danach wird gefragt, was genau passiert ist. Und anschließend wird die Rückrufnummer abgefragt, damit sich die Sanitäter eventuell telefonisch erkundigen können, falls Straße oder Hausnummer nicht stimmen.

Wie schlimm ist die Situation?

Die schwerste Aufgabe für den Mitarbeiter am Notruftelefon ist einzuschätzen, welche Fälle besonders kritisch sind. Denn bei einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma ist eine Behandlung in einem geeigneten Krankenhaus innerhalb kürzester Zeit lebenswichtig.

Erste-Hilfe-Maßnahmen unterstützen

Daneben haben die Mitarbeiter am Telefon in der Leitstelle noch die Aufgabe, dem Anrufer - wenn nötig - Hinweise zu geben, wie er dem Patienten Erste Hilfe leisten kann. Dabei kann man unter der Anleitung des Rettungssanitäters via Telefon nichts falsch machen, denn jede Hilfe ist besser als keine Hilfe.

Koordinationsleistung - kein Zeit verlieren

Ein Rettungswagen darf ab der Alarmierung maximal zwölf Minuten zur Einsatzstelle brauchen. In 80 Prozent aller Fälle gelingt das. Schon während die Mitarbeiter in der Leitstelle die Anrufe entgegennehmen, leiten sie alle Informationen an einen sogenannten Dispatcher weiter. Das ist ein Kollege, der mit Computerhilfe die Einsätze koordiniert und den Rettungswagen oder Hubschrauber ausfindig macht, der dem Unfallort am nächsten stationiert ist. Dann informiert er die jeweilige Wache und das Personal rückt aus.