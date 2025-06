Auto überschlägt sich: Langer Rückstau auf der A96

Nach einem Unfall kommt es am Morgen auf der Autobahn 96 in Richtung München zu einem langen Stau. Wie die Polizei mitteilte, überschlug sich bei Weßling im Landkreis Starnberg eines von zwei beteiligten Fahrzeugen und landete mit dem Dach auf dem Standstreifen. Eine Person wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Rückstau - rechter Fahrstreifen gesperrt

Das umgekippte Auto muss den Angaben nach mit einem Kran geborgen werden. Das zweite Fahrzeug kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen und muss ebenfalls abgeschleppt werden.

Wegen des Unfalls kommt es zu erheblichem Rückstau, sodass es beim Tunnel Etterschlag und Tunnel Eching zu Blockabfertigungen kommt. Der rechte Fahrtstreifen ist gesperrt.

Die Räumungs- und Reinigungsarbeiten auf der A96 Richtung München dauern an.