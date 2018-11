Auto fährt in China in Schülergruppe: fünf Tote und 18 Verletzte

Vor einer Schule in China ist ein Auto in eine Gruppe von Kindern gefahren, fünf Menschen wurden nach amtlichen Angaben getötet und 19 weitere Menschen verletzt. Der "schwere Verkehrsunfall" habe sich gegen Mittag in der Küstenstadt Hulidao in der Provinz Liaoning ereignet, sagte ein Sprecher der zuständigen Kreisbehörde der Nachrichtenagentur AP.

Auto erfasste die Kinder beim Überqueren der Straße

Die Schüler überquerten gerade die Straße vor der Schule, als das Auto sie erfasste, wie auf Bildern in chinesischen Staatsmedien zu sehen war. Bei den drei erwachsenen Verletzten handelte es sich laut dem Sender CCTV um zwei Lehrer und einen Passanten. Zum Alter der Opfer wurden keine Angaben gemacht. Die Verletzten wurden im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei ermittelt Unfallursache

Die Polizei leitete Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls ein. In sozialen Medien kursierten nicht verifizierte Videos, auf denen zu sehen war, wie ein Auto auf die Gegenfahrbahn fuhr. Unter Berufung auf die örtliche Polizei berichteten die Staatsmedien, der Fahrer habe zunächst versucht zu entkommen, sei aber von Polizisten gefasst worden.

Unklar, ob Unfall oder Gewalttat

Ob es sich um einen Unfall oder eine beabsichtigte Tat handelte, war zunächst unklar. Die Polizei habe den Fahrer in Gewahrsam genommen und sprach laut CCTV von einem "großen Verkehrsunfall".

In China kommt es vor Schulen und Kindergärten aber auch immer wieder zu blutigen Gewalttaten. Als Reaktion sind die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verschärft worden. Fremde und selbst Eltern dürfen meist nicht auf das Schulgelände.