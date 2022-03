Auswärtiges Amt: Vorsicht auch bei privater Russland-Kritik

Seit Samstag gilt in Russland ein verschärftes Mediengesetz. Das Auswärtige Amt stellt fest, dass dies "willkürliche Verhängung hoher Haftstrafen für öffentliche Äußerungen ermöglicht". Angesichts dieser Entwicklung mahnt das Auswärtige Amt bei öffentlichen Äußerungen über russische Politik zur Vorsicht.

Selbst private Kommentare zur Russlandpolitik im Netz ein Risiko

"Auch private Äußerungen in sozialen Medien können nach diesem neuen Gesetz in der Russischen Föderation mit unberechenbaren persönlichen Risiken verbunden sein", heißt es in den aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweisen. Es werde angesichts der Verschärfung der Lage zu "äußerster Zurückhaltung oder alternativ zur Ausreise" geraten.

Durch neues Mediengesetz drohen bis zu 15 Jahre Haft

Viele internationale Medien haben inzwischen ihre Arbeit in Russland ganz oder teilweise eingestellt. Auch ARD und ZDF haben daraufhin ihre Berichterstattung aus Russland ausgesetzt. Nach den am Freitagabend von Präsident Wladimir Putin unterzeichneten Gesetzen drohen bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung angeblicher "Falschinformationen" oder für die "Verunglimpfung" der russischen Streitkräfte.

Auswärtiges Amt weist auf Einstellung von Flugverbindungen hin

Ab Dienstag stellt die die russische Fluggesellschaft Aeroflot alle internationalen Flüge ein, außer in die belarussische Hauptstadt Minsk. "Es ist möglich, dass weitere Flugverbindungen kurzfristig ausgesetzt werden", schreibt das Auswärtig Amt in seinen Reisehinweisen.