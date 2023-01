Auswärtiges Amt rät von Reisen nach China ab

Das chinesische Gesundheitssystem sei überlastet. In Krankenhäusern in Peking bestehe als Folge der zahlreichen Corona-Infektionen ein Mangel an Arzt- und Pflegepersonal. Die Versorgung auch in medizinischen Notfällen sei in den örtlichen Krankenhäusern nicht mehr durchgehend gewährleistet. Probleme bestünden auch bei der Versorgung mit notwendigen Medikamenten.

China jetzt "drohendes Virusvariantengebiet"

Das Auswärtige Amt teilte weiter mit, dass China ab Montag als "drohendes Virusvariantengebiet" eingestuft wird. Auf der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI) hieß es dazu am Samstag: "Die Volksrepublik China (ausgenommen die Sonderverwaltungsregion Hongkong) gilt ab dem 9. Januar 2023, um 0.00 Uhr als 'Virusvariantengebiet, in dem eine besorgniserregende Virusvariante aufzutreten droht'."

Das RKI weist darauf hin, dass die Formulierung "aufzutreten droht" eine neue Kategorie in der Einstufung von Virusvariantengebieten ist. Verbunden damit sei eine Nachweispflicht in Form von Antigen- oder PCR-Tests. Bei der Einreise aus Virusvariantengebieten sind stichprobenartige Testungen möglich.

Ab Montag gilt Testpflicht

Für Reisende aus der Volksrepublik nach Deutschland gilt außerdem ab Montag eine Testpflicht. Das Ergebnis muss vor dem Abflug vorliegen und der Test darf höchstens 48 Stunden alt sein. Kontrolliert werden soll das von den Fluggesellschaften. Die Bundesrepublik und die anderen EU-Staaten fahren damit einen gemeinsamen Kurs - aus Angst vor der Einschleppung neuer Virusvarianten.

Deutschland will, ebenso wie andere Länder, zudem das Abwasser von Flugzeugen aus China auf mögliche neue Corona-Varianten untersuchen.

Millionen Menschen infiziert

China hatte nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Massentests und Zwangsquarantäne am 7. Dezember abrupt ein Ende seiner Null-Covid-Politik verkündet. Seitdem erlebt das Land eine massive Corona-Welle. Es haben sich bereits einige Hundert Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Vom 8. Januar endet auch die Pflicht zur Quarantäne bei der Einreise nach China.

Der riesige Ausbruch soll Erwartungen von Experten zufolge noch bis März oder April andauern. Genaue Infektionszahlen liegen nicht vor, weil die Behörden aufgehört haben, epidemiologische Daten zu veröffentlichen.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hatte mit Blick auf die Lage in China zuletzt Entwarnung gegeben. Diese habe voraussichtlich keine Auswirkungen auf die epidemiologische Situation in Europa, teilte die Behörde am Dienstag mit. Auch sie betonte, dass die Varianten in der Volksrepublik in der EU schon im Umlauf seien und deshalb keine Herausforderung für die Immunantwort von EU-Bürgern darstellten.