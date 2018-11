Australien: Schwere Buschfeuer bedrohen Siedlungen

In Australien bedrohen 16 Buschbrände Siedlungen und Gebiete, unter anderem nun auch in New South Wales. Starke Winde erschweren die Arbeiten der Feuerwehr. "Der Wind ist so stark, dass das Wasser aus den Löschflugzeugen nur als Dampf am Boden ankommt“, erklärte die Feuerwehr. Besonders stark betroffen ist im Moment das Gebiet um die Stadt Salt Ash in der Nähe von Port Stephens. Die Nelson Bay Road musste in beide Richtungen geschlossen werden und die Bewohner konnten die Gegend um Nelson Bay nicht verlassen oder betreten. Die Nelson Bay Road liegt mitten im Worimi National-Park.

Einsatz von Wasserbombenflugzeugen

350 Einsatzkräfte halten die Nacht über Wache. Die Feuerwehr setzt nun auch Wasserbombenflugzeuge ein, darunter der große Lufttanker Gaia Boeing 737. Es ist das erste Mal weltweit, dass ein Flugzeug dieser Art bei einem Brand eingesetzt wird. Die Feuerwehr hat heute zwar das Buschfeuer von Salt Ash zu "Watch and Act" herabgestuft. Es werde aber weiterhin über Nacht brennen und müsse deshalb überwacht werden. An alle betroffenen Hausbesitzer wurden Warnmeldungen herausgegeben. Für viele Bewohner ist es zu spät, vor dem Feuer zu fliehen. Sie müssen in ihren Häusern ausharren. Ein Krankenhaus wurde nur knapp von den Flammen nicht erfasst.

Buschbrände nehmen zu

Besonders heiße und trockene Tage mit Nordwinden bringen jedes Jahr für die Wälder des Südens von Australien akute Waldbandgefahren mit sich. Innerhalb weniger Stunden steigen durch trockene Wüstenwinde die Temperaturen in Sydney, Melbourne, Adelaide oder Perth von angenehmen Nachttemperaturen zwischen 15 und 20 Grad auf Werte nahe oder über 40 Grad. Wenn sich dieser Effekt an mehreren Tagen wiederholt und es zuvor unterdurchschnittlich wenig Niederschläge gab, steigt die Gefahr von Buschfeuern dramatisch.