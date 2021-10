Australien öffnet internationale Grenzen ab November

Nach eineinhalb Jahren, in denen sich Australien weitgehend vom Rest der Welt abgeschottet hatte, öffnet das Land ab November wieder seine internationalen Grenzen. Die "No-Covid-Strategie" der Regierung hatte dazu geführt, dass im Ausland lebende australische Staatsbürger nicht in die Heimat reisen durften um Freunde und Familie zu besuchen. Umgekehrt saßen die rund 25 Millionen Einwohner Australiens weitgehend im Land fest. Touristen müssen vorerst aber weiter draußen bleiben.

Eine Woche Quarantäne

Bei ihrer Rückkehr müssen die Einreisenden sieben Tage in häusliche Quarantäne, das kündigte Premierminister Scott Morrison an. Bisher waren 14 Tage in Isolation in einer teuren Einrichtung Pflicht.

Grund für die von Vielen lang ersehnte Lockerung sei, dass dann in den meisten Regionen des Landes eine Impfquote von mehr als 80 Prozent erreicht sei. Für Nicht-Geimpfte gelten die bisherigen Quarantäneregeln. "Es ist Zeit, den Australiern ihre Leben wiederzugeben", sagte Morrison. Die Menschen hätten "große Opfer" gebracht, aber dadurch auch viele Leben gerettet.

Reisekorridore - aber vorerst kein Tourismus

Auch wenn vorerst keine Touristen auf den fünften Kontinent reisen dürften, arbeite die Regierung in Canberra daran, mit verschiedenen Ländern quarantänefreie Reisekorridore zu schaffen. Mit dem Nachbarland Neuseeland gab es ab April bereits eine solche Regelung.

Die sogenannte "Trans-Tasman bubble" wurde aber im Juli wieder gestoppt, nachdem Australien steigende Fallzahlen gemeldet hatte. Australien hat bisher rund 105.000 Fälle verzeichnet. Rund 1.200 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.