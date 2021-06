Außenpolitik-Debatte: Kontinuität mit unterschiedlichen Akzenten

Seit 16 Jahren ist Deutschlands Bild in der Welt geprägt durch eine Person: Angela Merkel. Für die internationale Diplomatie ist das von Vorteil – Verlässlichkeit, man weiß, was man bekommt. Nach der Wahl am 26. September wird man sich umstellen müssen. Das Gegenüber wird dann Armin Laschet heißen, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz. Wenn der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, die Regierungschefs in spe zu einer Fernseh-Debatte zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik lädt, kann er sich des internationalen Interesses also sicher sein.

Wohin geht's?

Schon die Einstiegsfrage – Wohin geht die erste Auslandsreise? – macht die unterschiedlichen Persönlichkeiten der drei deutlich. Während Vizekanzler Scholz (SPD) die traditionelle Reise nach Paris ankündigt und die deutsch-französische Zusammenarbeit betont, will Baerbock (Grüne) nach Brüssel reisen, "weil deutsche Außenpolitik muss immer eine europäische sein". Laschet (CDU) hingegen möchte nicht verraten, wohin es geht. Das wolle er erst sagen, wenn es so weit sei.

Ukraine

Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj per Videobotschaft selbst nach Sicherheitsgarantien für sein Land und einer Perspektive in der Nato fragen zu lassen, ist ein geschickter Schachzug der Veranstalter. Die Antworten dürften für Selenskyi allerdings ernüchternd sein. Sowohl Laschet als auch Scholz betonen, dass man ehrlicherweise keine Aussagen darüber treffen könne.

Auch die Hoffnung auf eine baldige EU-Mitgliedschaft dämpft der CDU-Kandidat: "Man kann das leichtfertig versprechen. Die Realität ist anders, jedenfalls derzeit." Durch eine zu starke Erweiterung der EU könne zudem deren Funktionsfähigkeit beschädigt werden. Grünen-Kandidatin Baerbock fordert, dass Deutschland etwa bei der Minenräumung im Osten der Ukraine helfen müsse: "Das ist das Mindeste, was die Bundesrepublik tun könnte."

North Stream 2

Auch bei dieser Frage sind sich die Kanzleramts-Aspiraten der Koalitionsparteien einig: Wenn der russische Präsident das Ostsee-Pipeline-Projekt North Stream 2 gegen die Ukraine einsetze, wollen sie die Gaslieferungen stoppen. Dann entfalle die "Geschäftsgrundlage" für die deutsche Zustimmung zu dem Projekt, sagt Laschet. In Worten des Vizekanzlers Scholz: "Die Beeinträchtigung des Gastransits und der Sicherheit für die Ukraine hat Konsequenzen für den möglichen Transit für die dann fertiggestellte Pipeline."

Die Grünen-Chefin lehnt eine Fertigstellung der Pipeline generell ab. Putins Kalkül sei es, erst die Pipeline zu bauen und dann den Westen mit seiner Abhängigkeit von russischem Gas und die Ukraine unter Druck zu setzen. Baerbock fordert, dass die letzte ausstehende Betriebsgenehmigung nicht erteilt werden solle. Notfalls müsse man auch bereit sein, eine Entschädigung zu zahlen.

Ungarn

Im Umgang mit Ungarn setzt Baerbock ebenfalls eigene Akzente. Sie will EU-Zahlungen für das Land kürzen, sollte sich die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán nicht an gemeinsame Werte der Union halten. Laschet und Scholz verweisen darauf, dass man ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes abwarten müsse, ob Ungarn wirklich gegen Grundprinzipien der Union verstoße. Auf den Vorwurf, Orbáns Partei Fidesz nicht schon früher aus der gemeinsame Europäischen Volkspartei (EVP) ausgeschlossen zu haben, reagierte Unions-Kanzlerkandidat Laschet ausweichend.

EU-Außenpolitik

Einigkeit herrscht darüber, dass das Vetorecht der EU-Mitgliedstaaten bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode kippen soll. Sowohl Kandidatin Baerbock als auch ihre Kontrahenten Laschet und Scholz zeigen sich überzeugt, dass das Einstimmigkeitsprinzip fallen werde. SPD-Bewerber Scholz rechnet gar mit einem "schnellen" Aus und plädiert dafür, dass künftig auch in der Finanzpolitik qualifizierte Mehrheiten ausreichen. Ein Übergang zu Mehrheitsentscheidungen sei nach ihrer Meinung auch ohne EU-Vertragsänderungen möglich, wenn alle 27 EU-Staaten zustimmen sollten.