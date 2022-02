Außenminister Schallenberg: Urlaub in Österreich sicher

Den bisherigen Verlauf der Skisaison beurteilte Schallenberg positiv. "Die Infektionszahlen in Österreich sind weiterhin hoch, aber die Intensivstationen sind Gott-sei-Dank nicht überbelastet", sagte er. "Urlaub in Österreich ist sicher, die Betriebe haben sich zu umfassenden Sicherheitsvorkehrungen verpflichtet, es gibt in Österreich darüber hinaus ein sehr niederschwelliges Testangebot. Betriebe, die sich nicht an die Sicherheitsmaßnahmen halten, müssen die Corona-Hilfen zurückzahlen", so Alexander Schallenberg

Wenn nicht mehr nötig: Aussetzung der Corona-Impfpflicht

Der Außenminister bekräftigte Überlegungen in Österreich, die erst Anfang Februar in Kraft getretene allgemeine Corona-Impfpflicht wieder abzuschaffen. "Solche Eingriffe kann man nur vornehmen, wenn sie auch verhältnismäßig sind. Wir können und wir werden Bürgerrechte nicht auf Vorrat beschränken", sagte er. "Das Gesetz sieht vor, dass die Impfpflicht von Experten laufend evaluiert wird. Wir müssen genauso flexibel bleiben wie das Virus - und werden die Impfpflicht wieder außer Kraft setzen, wenn sie nicht mehr nötig ist."

Noch im Januar lag Österreich zwischen Hoffen und Bangen

Im Januar haben die österreichischen Liftbetreiber und Hoteliers noch um das Geschäft in der Faschingswoche gebangt. Urlauber reagierten besonders schnell, wenn das anvisierte Urlaubsland wieder als Hochrisikogebiet eingestuft worden ist. Innerhalb von Stunden seien die Stornierungen immer mehr geworden. Aktuell hat sich die Buchungslage wieder etwas stabilisiert. Nun hofft man auf einen regen Zulauf in die Wintersportgebiete.