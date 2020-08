Ausschreitungen nach Präsidentenwahl in Belarus

Staatsmedien haben am Sonntagabend verkündet, dass Machthaber Alexander Lukaschenko die Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) gewonnen habe. Demnach habe Lukaschenko 79,9 Prozent der Stimmen erhalten. Die Wahl war von Manipulationsvorwürfen überschatten worden. Auch die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja hat den offiziell verkündeten Sieg des Amtsinhabers angezweifelt.

Tausende Menschen protestierten

Nachdem die Wahllokale geschlossen hatten, kam es in mehreren Städten des Landes zu Zusammenstößen mit der Polizei. Tausende Menschen protestierten auf zentralen Plätzen.

Die Polizei ist gegen Demonstranten vorgegangen. Einem Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters zufolge wurden in Minsk mindestens zehn Menschen festgenommen. Ein Mann sei aus einem Polizeiwagen geworfen und leblos am Boden liegengeblieben. Nach offiziellen Angaben gab es dagegen keine Verletzten unter den Demonstranten.

Zusammenstöße mit der Polizei und Festnahmen

Örtliche Medien berichteten von Festnahmen und Zusammenstößen in der Hauptstadt und anderen Städten. Die Menschenrechtsorganisation Wesna sprach am Sonntagabend von zunächst mehr als 50 Festnahmen. Es soll ihren Angaben nach auch viele Verletzte gegeben haben.

Proteste auch außerhalb von Minsk

Auch in anderen Städten des Landes gab es Proteste. In der Stadt Baranawitschy, südwestlich von Minsk, zählten Beobachter bis zu 10.000 Demonstranten. Die Polizei habe auch Tränengas eingesetzt. In Brest im Westen der Ex-Sowjetrepublik gingen die Sicherheitskräfte ebenfalls hart gegen Demonstranten vor.

Staatliche Meinungsforscher hatten einen Sieg von Staatschef Alexander Lukaschenko prognostiziert. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja soll den so bezeichneten Exit Polls zufolge 6,8 Prozent der Stimmen eingesammelt haben. Tichanowskajas Stab teilte nach Auszählung der ersten Stimmen jedoch mit, dass die 37-Jährige in mehreren Wahllokalen im Land deutlich gewonnen habe.

