Ausschreitungen in Minneapolis: "Hier geht es um Chaos"

Der Tod des Schwarzen George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz lässt Minneapolis nicht zur Ruhe kommen: Auch in der vergangenen Nacht erlebte die Stadt trotz Ausgangssperre gewaltsame Proteste. Sicherheitskräfte und Demonstranten gerieten aneinander. Die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein. An mehreren Orten wurden Geschäfte geplündert.

Gouverneur Tim Walz beklagte, dass Polizeibeamten beschossen wurden. "Hier geht es nicht um Georges Tod. Hier geht es um Chaos", sagte der Gouverneur mit Blick auf die Ausschreitungen. Walz musste einräumen, dass die bereits massiv verstärkten Sicherheitskräfte in den Städten Minneapolis und St. Paul immer noch überfordert seien.

Angesichts der Lage verkündete die Nationalgarde die Entsendung weiterer Einsatzkräfte. Insgesamt seien nun 1.700 Soldaten vor Ort. Laut Nationalgarde ist es der größte Einsatz der Einheit in ihrer 164-jährigen Geschichte. US-Präsident Donald Trump hatte das Pentagon zuvor aufgefordert, weitere Armeeeinheiten in Alarmbereitschaft zu versetzen.

Festnahmen in New York

Auch in anderen Städten der USA gab es in der Nacht teils heftige Proteste. In New York kam es in den Stadtteilen Manhattan und Brooklyn zu Ausschreitungen. Dem Fernsehsender CNN zufolge nahm die Polizei mindestens 72 Menschen fest. Auf beiden Seiten soll es Verletzte gegeben haben.

In Portland im Bundesstaat Oregon verhängten die Behörden nach Plünderungen und Brandstiftungen inzwischen eine nächtliche Ausgangssperre. Das sei kein Mittel, sich für Veränderungen einzusetzen, sondern schlicht "widerwärtig", erklärte Portlands Bürgermeister Ted Wheeler per Twitter.

Bereits den Ausnahmezustand verhängt hatte die Großstadt Atlanta in Georgia, doch auch dort gingen Demonstranten wieder auf die Straße, Polizeiautos wurden in Brand gesetzt. Im kalifornischen Los Angeles erklärte die Behörden infolge gewaltsamer Protests ein Demonstrationsverbot für das Stadtzentrum. In Oakland, ebenfalls in Kalifornien, wurde laut US-Medienberichten bei Protesten auf Polizisten geschossen, einer soll getötet worden sein.

Biden stichelt gegen Trump

Hinter den landesweiten Protesten steckt nicht nur die Forderung nach Gerechtigkeit für George Floyd. Die Demonstranten fordern generell ein Ende von Rassismus und Polizeigewalt. Auch der designierte Präsidenschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, forderte in einer Videobotschaft einen entschlossenen Kampf gegen systematischen Rassismus.

In Anspielung auf die jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten fügte er hinzu, in einer solchen nationalen Krise brauche Amerika keine "aufwieglerischen Tweets", sondern "echte Führung". Trump hatte sich auf Twitter in großer Schärfe geäußert und mit einem Einsatz des Militärs gegen Demonstranten gedroht.

Floyd-Familie will eigene Obduktion

Die inzwischen landesweiten Proteste hatten sich entzündet, nachdem George Floyd am Montag bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben war. Ein weißer Polizist hatte ihm minutenlang sein Knie in den Nacken gedrückt. Am Freitag dann wurde der Polizist festgenommen. Ihm wird Totschlag und fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Laut vorläufigen Erkenntnissen geht der Gerichtsmediziner beim Tod Floyds allerdings nicht von Ersticken aus. Der 46-Jährige habe an Gesundheitsproblemen gelitten, die gemeinsam mit der Festsetzung und möglichen Rauschmitteln im Blut vermutlich zum Tod geführt hätten, heißt es im Haftbefehl. In den letzten zwei Minuten und 53 Sekunden habe Floyd keine Lebenszeichen mehr gezeigt.

Die Anwälte der Floyd-Familie zweifelten die Ergebnisse an und kündigten laut US-Medien an, eine eigene Untersuchung bei einem bekannten Gerichtsmediziner in Auftrag geben zu wollen. Die beiden Anwälte von Floyds Familie sagten zum Obduktionsergebnis, man habe bereits in anderen Fällen gesehen, dass Menschen, die mit den Behörden zusammenarbeiteten, Dinge präsentierten, die eine "Illusion" seien. All diese Dinge wie Asthma oder Herzprobleme spielten keine Rolle, solange die Opfer leben, atmen, gehen, reden. Alles sei in Ordnung - bis sie mit der Polizei zu tun haben.

