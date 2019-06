Ausschreitungen auf dem Tempelberg in Jerusalem

Als etwa 120 Juden in den frühen Morgenstunden das Tempelplateau betraten, warfen Muslime Stühle, Steine und andere Gegenstände, um sie zurückzudrängen. Daraufhin griff die Polizei ein. Sie habe die Randalierer zerstreut, die sich in der Moschee versammelt hatten, und einige Personen festgenommen, heißt es in einem Polizeibericht.

Laut der Zeitung "Haaretz" setzten die Sicherheitskräfte dabei auch Gummigeschosse und andere "unruhebrechenden Mittel" ein.

Märsche jüdischer Gruppen Richtung Klagemauer

Der "Jerusalem-Tag" hatte bereits gestern mit Märschen vor allem von jüdischen Kinder- und Jugendgruppen durch die Altstadt in Richtung Klagemauer begonnen. An der Stützmauer des einstigen jüdischen Tempels sprach Bürgermeister Mosche Lion ein Gebet.

Für heute wurden zahlreiche Fahnen-Umzüge entlang der Jerusalemer Altstadt-Mauern und durch die Altstadt erwartet. Daran beteiligen sich traditionsgemäß auch viele evangelikale Christen.

Wie in den vergangenen Jahren halten viele arabische Händler ihre Geschäfte geschlossen. Höhepunkt ist am Abend erneut eine Zeremonie an der Klagemauer.

Die israelische Polizei hat ihre Sicherheitsmaßnahmen in und um Jerusalem erneut verstärkt, nachdem es am Freitag zu blutigen Anschlägen in der Jerusalemer Altstadt gekommen war. Dort hatte ein Bewohner aus der Westbank nacheinander zwei Juden mit Messerstichen schwer verletzt und war schließlich von der Polizei erschossen worden.