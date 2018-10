Ausreisesperre gegen Mesale Tolus Ehemann aufgehoben

Mesale Tolu, die zur Fortsetzung des Verfahrens von Deutschland nach Istanbul gereist war, hat ihr erstes Ziel im Prozess gegen sie, ihren Ehemann und rund 20 weitere Angeklagte erreicht: Sie darf ihren Mann mit nach Deutschland nehmen. Das Istanbuler Gericht hob die Ausreisesperre nun auch für ihren Ehemann auf.

Vorwurf der Terror-Unterstützung

Seat Corlu besitzt im Unterschied zu Tolu nur die türkische Staatsbürgerschaft und durfte bisher das Land nicht verlassen. Mesale Tolu, die auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hatte dagegen Ende August nach sieben Monaten U-Haft in der Türkei mit ihrem Sohn nach Deutschland fliegen dürfen.

Der 33-Jährigen Tolu und ihrem Ehemann werden Verbindungen zur linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Im Extremfall stehen darauf 20 Jahre Haft.

Das Ehepaar im Gerichtssaal vereint

Tolu hatte am Morgen im Saal des 29. Strafgerichts im Istanbuler Stadtteil Caglayan neben ihrem Mann Platz genommen. In einer kurzen Stellungnahme schilderte sie die Situation ihrer Familie. Seit der Aufhebung der Ausreisesperre gegen sie könne sie zwar mit ihrem Sohn in Deutschland leben – nicht aber mit ihrem Mann. Tolu forderte Freispruch für sich und die Aufhebung der Ausreisesperre für ihren Mann - nun mit Erfolg.

Diplomaten und Politiker im Gerichtssaal

Im Publikum saßen heute der deutsche Generalkonsul Michael Reiffenstuel sowie die Grünen-Abgeordnete Margit Stumpp. "Formal gesehen ist es ein rechtsstaatliches Verfahren, aber wir kennen ja die Verhältnisse in der Justiz, und da habe ich persönlich große Bedenken", sagte Stumpp. Mit ihrer Präsenz wolle sie Unterstützung für die Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei zeigen.

Die Fortsetzung des Prozesses wurde vom Gericht auf den 10. Januar 2019 festgelegt.