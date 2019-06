Auslieferungsgesetz auf Eis - Zustimmung für Hongkong-Pläne

Die Regierung in Hongkong setzt das umstrittene Auslieferungsgesetz aus. Das kündigte die pekingtreue Regierungschefin Carrie Lam bei einer Pressekonferenz an: "Nach mehreren internen Beratungen in den letzten Tagen gebe ich bekannt, dass die Regierung beschlossen hat, den Gesetzgebungsprozess auszusetzen. Wir wollen mit allen Bereichen der Gesellschaft sprechen, mehr erklären und unterschiedliche Standpunkte hören."

Zunächst sollten verschiedene "Meinungen angehört" werden. Für eine Wiedervorlage des Gesetzes werde die Regierung keine Frist nennen. Das umstrittene Gesetz ist damit nicht komplett zurückgezogen. Aber man kann davon ausgehen, dass es auf absehbare Zeit nicht mehr ins Parlament kommt.

Lam machte Zugeständnisse: "Ich bedauere, dass Defizite in unserer Arbeit eine solche Kontroverse in der Gesellschaft ausgelöst haben. Nach zwei Jahren relativer Ruhe hat das viele Menschen enttäuscht. Wir werden eine äußerst aufrichtige und demütige Haltung einnehmen."

China bekundet Rückhalt

China bekundete der Regierungschefin der Sonderverwaltungszone seine Unterstützung. Für Lams Entscheidung habe man Respekt und Verständnis, sagte der Sprecher des chinesischen Außenamts, Geng Shuang.

Die Bewohner von Hongkong würden weiter alle Rechte und Freiheiten genießen, die Peking bei der Übernahme der früheren britischen Kronkolonie 1997 versprochen habe, so Geng. Hongkongs Wohlstand und Stabilität zu erhalten, sei "nicht nur in Chinas Interesse, sondern im Interesse aller Länder in der Welt".

USA und Großbritannien begrüßen Entscheidung

Das US-Konsulat in Hongkong begrüßte die Entscheidung der Regierung in Hongkong - ebenso wie Großbritannien. Außenminister Jeremy Hunt beglückwünschte per Twitter die Regierung seiner ehemaligen britischen Kronkolonie dafür, dass sie auf die Besorgnis der "tapferen Bürger, die für ihre Rechte eintreten", eingehe.