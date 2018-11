Ausland rätselt über Schlagerstar auf Forbes-Liste: Helene who?

"Helene Fischer, Schlagerstar, die reichste Sängerin, von der Sie noch nie gehört haben", schrieb zum Beispiel die britische Zeitung "Guardian". Die 34-Jährige stieg mit einem geschätzten Einkommen von 32 Millionen Dollar (28 Mio Euro) in die Top Ten der Bestverdienerinnen auf, wie die am Montag veröffentlichte Liste zeigte. Auf Platz 8 landete sie damit noch vor US-Star Britney Spears und der kanadischen Popdiva Céline Dion.

Swift und Perry gegen europäische Herausforderung?

"Guardian"-Autorin Laura Snapes erklärt ihren Lesern, was Schlager ist (eine Gegenbewegung zu Popmusik nach dem Zweiten Weltkrieg) und hofft: "Vielleicht wird Fischers durchschlagender Pop-Erfolg Swift und Perry dazu anspornen, das Beil für immer zu begraben und sich gegen diesen mächtigen europäischen Herausforderer zusammenzuschließen, bevor sie weiter oben auf der Liste steht. Oder vielleicht nicht. 'Ich habe keinen Ehrgeiz, den englischen Markt zu erobern", sagte sie letztes Jahr gegenüber der Boulevardpresse TZ. Danke Gott."

"Sie wurde in Sibirien geboren. Sibirien!"

Das New Yorker Magazin "Paper" fragte: "Wartet. Wer ist Helene Fischer?" Auch nach einer Google-Recherche zeigte sich die Autorin erstaunt über den Erfolg von Fischer: "Jedes biographische Detail, das verfügbar ist, deutet stark darauf hin, dass ihr massiver finanzieller Erfolg gegen viele Widerstände erreicht wurde. Zum einen wurde sie in Sibirien geboren. Sibirien!" Außerdem lässt die Autorin ihre Leser noch wissen, dass Fischer einen Musiker dated (Florian Silbereisen), der "gut in Lederhosen" aussieht.

Forbes schrieb, Fischer sei zwar nicht so bekannt wie die amerikanischen Kolleginnen der Liste, verdiene aber mehr als die meisten US-Diven. US-Sängerin Katy Perry führte das Ranking mit 83 Mio Dollar an.