Ausgleichsflächen: Das vernachlässigte Recht der Natur

Ein Beispiel aus Geisenfeld im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm: im Neubaugebiet Hopfenstraße hätte ein zehn Meter breiter Blühstreifen als Ausgleichsfläche entstehen sollen, mit Bäumen und Sträuchern. Stattdessen: raspelkurzer Rasen. Lebensraum für Insekten: Fehlanzeige.

Kurzer Rasen statt Blumenwiese

Die Landschaftsarchitektin Elisabeth Fisel hat die Umsetzung der Maßnahme im Auftrag des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) kontrolliert. Sie sagt: das Beispiel Geisenfeld sei typisch. Sie vermutet, dass die Stadt den Anwohnern nicht kommuniziert habe, was auf dieser Fläche passieren hätte sollen, so dass der Wildwuchs dort wie Vernachlässigung gewirkt habe. Und, dass man sich womöglich darüber beim Bauhof beschwert habe.

"Aus meiner Erfahrung fehlt es oft am Fachwissen, weil der Bauhof, der ja normalerweise zuständig ist für die Flächenpflege, dann einfach seinen üblichen Aufsitzmäher verwendet und die Flächen dann genauso häufig pflegt wie Rasen oder Parkflächen oder Straßenbegleitgrün", vermutet Fisel.

Die Stadt Geisenfeld ist nicht bereit, dem BR darüber Auskunft zu geben.

Für jede Baumaßnahme ein Ausgleich

Welche Baumaßnahme welche Form des Ausgleichs erfordert, wird nach einem komplizierten Punktesystem bewertet – je nach Grad der Versiegelung und Wert der geplanten Ausgleichsmaßnahme für die Natur.

Für ein neues Industriegebiet kann so etwa eine Feuchtfläche angelegt werden, Kommunen können auch Ausgleichsflächen ansparen, auf einem sogenannten Ökokonto, oder sich freikaufen. Jede Maßnahme müsste theoretisch dem Landesamt für Umwelt (LfU) gemeldet werden, das sie in ein Ökoflächen-Kataster einträgt. Eigentlich sollten also überall neue wertvolle Lebensräume entstehen, wie zum Beispiel artenreiche Blühwiesen.

Das Problem: Wenn eine Kommune so eine Maßnahme plant, ist sie Planerin, Auftraggeberin und soll hinterher auch noch selbst die Umsetzung kontrollieren. Und das funktioniert häufig nicht. Es gibt keine systematischen Untersuchungen, wie Ausgleichsflächen umgesetzt werden. Der Landesbund für Vogelschutz hat heuer immerhin Stichproben kontrolliert: in ganz Bayern etwa 230 Einzelflächen, in allen Regierungsbezirken, die mehrmals von Landschaftsarchitekten aufgesucht wurden.

LBV fordert mehr Kontrollen

Heute veröffentlicht der LBV erste Ergebnisse. Fazit: Viele Kommunen behandeln ihre Ausgleichsflächen so wie Geisenfeld. Marianne Kunkel vom LBV fordert eine Nachweisverpflichtung: Die Verursacher der Maßnahme müssten nachweisen, dass der Ausgleich umgesetzt worden ist. Und beim Ökoflächen-Kataster des LfU müssten Daten veröffentlicht werden, was genau auf der betreffenden Fläche vorgesehen sei. So werde eine Kontrolle durch die Bürger möglich.

Oft liege es auch nicht daran, dass die Kommunen nicht wollten – ihnen fehle nur schlicht das Know-how, und sie bräuchten mehr Mitarbeiter, um die Umsetzung hinterher zu kontrollieren. "Was momentan stattfindet, ist ja ein massives und dramatisches Artensterben direkt vor unserer Haustür", beklagt Marianne Kunkel vom LBV. Das liege auch daran, dass der Lebensraum dieser Arten eingeschränkt wird oder sogar ganz verschwindet. "Und da können Ausgleichsflächen einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass dieser Lebensraum geschützt wird."

Positivbeispiel Schwarzhölzl

Wie es gehen kann, zeigt eine Maßnahme in Karlsfeld im Landkreis Dachau. Hier hat die Deutsche Bahn als Ausgleich für den Bau einer ICE-Strecke neben dem Naturschutzgebiet Schwarzhölzl ein artenreiches Biotop geschaffen. Der Bund Naturschutz hat das Gebiet von der Bahn gekauft und pflegt es heute – mit Erfolg: Auf Magerwiesen wachsen wieder zahlreiche Blühpflanzen, in einem Feuchtgebiet stehen Rote-Liste-Arten wie Knabenkraut oder Sumpf-Gladiole.