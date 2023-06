Hersteller der Weck-Gläser meldet Insolvenz an

Weck-Glas ist in Deutschland ein Begriff wie Tempo für Taschentücher oder Aspirin für Kopfschmerztabletten. Seit 123 Jahren gibt es das Unternehmen - mitten in der Marmeladenzeit 2023 hat es beim Amtsgericht Karlsruhe Insolvenzantrag eingereicht. Eine Sprecherin der J. Weck GmbH u. Co. KG. bestätigte die diesbezügliche Bekanntmachung des Gerichts.

Das Einweck-Unternehmen hat seinen Sitz in der Stadt Wehr im Süden Baden-Württembergs. Zudem hat die Tochterfirma Weck Glaswerk GmbH seit 1950 einen Produktionsstandort in Bonn; auch für diese Gesellschaft wurde ein Insolvenzverfahren beantragt, wie zuerst die "Wirtschaftswoche" berichtete.

Ein Imperium aus Glas und Gummiringen

1895 hatten sich die beiden Gründer Johann Carl Weck und Georg van Eyck das Patent zum Einkochen von Nahrungsmitteln gesichert. 1900 gründeten sie das einstige Erfolgsunternehmen und produzierten fortan Einkochgläser, -ringe, -töpfe und weiteres Zubehör. Über Jahrzehnte standen die Produkte der Firma, gefüllt mit Erdbeermarmelade oder sauren Gurken, in den Küchen und Speisekammern vieler deutscher Haushalte.

Rätselraten über die Gründe

Nähere Angaben zu den Gründen für die Insolvenz machte das Unternehmen nicht. Eigentlich liegt das Einmachen seit etlichen Jahren wieder verstärkt im Trend, zudem waren Alternativen zu Wegwerf-Verpackungen zuletzt gefragt. Dennoch ist Weck kein Einzelfall in der Branche: Erst im April meldete auch der ähnlich bekannte Plastikbehälter-Hersteller Tupperware Insolvenz an. Zudem machte bei Weck zuletzt die Herstellung von Gefäßen für Gewerbe und Gastronomie einen großen Teil des Geschäfts aus.