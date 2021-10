Ausflug in den Schatten: Die Laliderer Nordwand in Tirol

"Seil ein", schallt es aus der Tiefe herauf. Der Ruf durchbricht die Stille. Das Kommando gilt Helmut Schmidt. Er steht an einem Standplatz, gesichert an Haken in der Felswand. Schmidt ist groß, muskulös, wirkt zäh. Die Haut braungebrannt und wettergegerbt. Sein Kletterpartner Reiner Pickl folgt ihm als zweiter in der Seilschaft. Beide sind Bergführer. Und beide sind heute über sechzig Jahre alt. Sie sind zurückgekehrt in eine Wand, in der sie als junge Männer viele Tage verbracht haben: Noch einmal klettern sie in der Laliderer Nordwand im Karwendelgebirge in Tirol.

Riesenmauer im Herzen des Karwendelgebirges

Rund 800 Meter hoch ragt die Wand mitten im Herzen des Karwendelgebirges auf. Nur am Morgen scheint die Sonne in die Wand. Wenn sie aufgeht, dann wirkt es ein paar Minuten lang, als stünde diese Riesenmauer in Flammen. Rot-golden leuchtet dann der Fels. Doch die meiste Zeit des Tages ist die Wand düster. Das unterstreicht ihren besonderen Ruf.

"Gleichzusetzen mit der Eiger Nordwand"

Die Laliderer Nordwand zählt zu den größten Wänden der nördlichen Kalkalpen. Aus alpinistischer Sicht ist sie gar eine der bedeutendsten Wände zwischen Wien und dem Rheintal. Seit dem frühen 20. Jahrhundert haben hier Spitzenalpinisten ihre Spuren in Form von Erstbegehungen hinterlassen. Diese gelten bis heute als kühn und herausragend. Denn der Fels in der Laliderer Nordwand ist teils extrem brüchig. Die Absicherung der Routen ist spärlich. Die wenigen vorhandenen Haken stammen oft noch von den Erstbegehern.

Für den Karwendelkenner und Tiroler Spitzenkletterer Heinz Zak ist sie "gleichzusetzen mit der Eiger Nordwand". Zwar sei die Wand niedriger, der geforderte Anspruch sei aber wegen des brüchigen Geländes und der schlechten Absicherung sehr hoch. Auch seien die Kletterpassagen schwieriger als in gängigeren Routen am Eiger, sagt Zak.

Einst beliebtes Ziel für Alpinisten

Insbesondere in den Siebziger- und Achtzigerjahren war die Wand bei Kletterern ein beliebtes Ziel. Diese "heiße Zeit" haben auch die beiden Bergführer Reiner Pickl und Helmut Schmidt erlebt. Pickl kam einige Jahre lang Sommer für Sommer herauf zur Wand – so lange, bis er alle Routen in der Laliderer Nordwand geklettert und sogar eine als erster begangen hatte. Er taufte sie "Alptraum" – auch wegen des brüchigen Gesteins. Vier Anläufe waren damals nötig, erinnert sich Pickl. Auch sein Vater war einmal mit vor Ort. Warum dieser das Treiben unterstützt habe, könne er heute nicht verstehen, sagt Reiner Pickl.

Helmut Schmidt hingegen konnte neun der Nordwandrouten durchsteigen – jede Begehung für sich eine große klettertechnische Leistung. Das Karwendel sei sein Leben gewesen, sagt Schmidt rückblickend.

Nur mehr wenige Begehungen

Heute aber hat sich das geändert. Die Beliebtheit der Wand hat stark abgenommen. Zwar ist nirgends dokumentiert, wie viele Seilschaften hier genau klettern, Beobachter wie Heinz Zak und andere stellen aber fest, dass der Zulauf geringer ist. Manch lokaler Beobachter spricht gar davon, dass die Kletterer, die früher an einem schönen Wochenende kamen, sich heute über den ganzen Sommer verteilen.

Brüchig und gefährlich

Als Grund für diese Entwicklungen führen Kenner der Wand wie Reiner Pickl und Heinz Zak an, dass das brüchige Gelände für heutige Klettergenerationen wenig attraktiv sei. Zwar habe sich das Kletterkönnen durch modernes Training gesteigert, sagt Zak, in Wänden wie der Laliderer Nordwand kämen aber große psychische Anforderungen dazu. Verlässliche Sicherungen seien rar. Das schrecke ab. Früher hingegen seien Alpinisten von Haus aus bereit gewesen, ein höheres Risiko einzugehen – man habe es nicht anders gekannt.

Touristenandrang unter der Wand

Doch während es in der Wand ruhig geworden ist, erfreut sich die Falkenhütte in unmittelbarer Nähe großen Zulaufs. Nur an wenigen Orten in den Alpen wird so deutlich wie hier, was sich gerade auf so mancher Berghütte ändert: Wie sich diese wandelt hin zu einem Berghotel, das auf die Verköstigung einer großen Anzahl von Menschen ausgelegt ist. Hier ist der Kontrast besonders stark ausgeprägt: Da die ernste Nordwand und nur wenige hundert Meter entfernt die Berghütte, deren Speisekarte Cappuccino und Burger verspricht. Wanderer und Radler bestimmen das Publikum.

Teure Sanierung

Im Karwendel ist die Falkenhütte allein wegen ihrer Lage unter der mächtigen Nordwand ein Publikumsmagnet. Seit den 1920er Jahren steht sie dort. Jüngst wurde sie saniert – für 6,4 Millionen Euro. Die Technik wurde komplett erneuert, auch die Sanitäranlagen sowie Flure und einzelne Zimmer. Der denkmalgeschützte Altbau wurde erhalten. Die Hütte gehört dem Deutschen Alpenverein, DAV, der auch zahlreiche Berghütten in Österreich betreibt und inzwischen rund 1,4 Millionen Mitglieder zählt.

Dabei scheint der DAV in einem Dilemma gefangen zu sein: Einerseits tritt er ein für naturverträglichen Bergsport und für das Schonen von Ressourcen – andererseits lockt er die Massen. Bewirbt etwa auch Durchquerungen des Karwendels mit Übernachtungen explizit auf der Falkenhütte.

Neue Zeiten auf der Falkenhütte

Betrieben wird die Hütte heute von einem Wirtepaar, das zeitgleich eine weitere Hütte im Karwendel führt. Das Ehepaar schläft im Tal, kümmert sich um Organisatorisches. Vor Ort ist Personal. Im Winter führen die Wirtsleute einen Après-Ski-Betrieb in Fieberbrunn, einem der größten Skigebiete Österreichs. Für Alpenvereinshütten, auf denen traditionell ortskundige Wirte vor Ort sind, ist dieses Modell ein Novum.

Erste und letzte Laliderer-Tour

Auf der Falkenhütte sind Kletterer heute die absolute Ausnahme. Auch bei ihrer Begehung sind die beiden Bergführer Reiner Pickl und Helmut Schmidt die einzigen in der Wand – bei stabilem Hochdruckwetter im August. Helmut Schmidt ist sich mit über Sechzig sicher, die gekletterte Route war seine "erste und letzte Laliderer-Tour".