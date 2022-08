Ausbildungsreise der Gorch Fock: Verbundenheit mit Osteeländern

Sechs Jahre lang war die Gorch Fock in der Werft, die Grundüberholung machte mit einer Kostenexplosion von veranschlagten 10 auf 135 Millionen Euro Schlagzeilen. Nun ist der Dreimaster wieder einsatzfähig und diese Woche zu einem fünfwöchigen Ausbildungstörn der Marine in der Ostsee aufgebrochen. Über 100 Seekadettinnen und –kadetten sind an Bord und werden von Kapitän Andreas-Peter Graf von Kielmansegg angeleitet.

Ausbildungstörn soll Kadetten zusammenschweißen

Es gehe bei so einem Ausbildungstörn nicht primär darum, Wissen zu vermitteln, sondern um Erfahrungen, erklärt der Kapitän: "Auf so einem Segelschulschiff erfahren Sie unmittelbar, was für Kräfte in der Natur stecken können. Das ist für das spätere Berufsleben wichtig." Ganz elementar sei die Fahrt auch, um die Kadettinnen und Kadetten zu einem Team zusammenzuschweißen. Hier würden sie lernen, "unter Bedingungen räumlicher Enge und körperlicher Anstrengung Rücksicht zu nehmen, den anderen mit seinen Stärken und Schwächen zu respektieren und Kameradschaft zu leben." Und letztlich gehe es bei der Fahrt auch darum, "dass jeder sich selbst ein bisschen besser kennen lernt, durch Herausforderungen, die im Alltag so nicht gegeben sind."

Polen und Finnland Verbundenheit zeigen

Die Verbindung zu Polen und Finnland sei zwar nicht erst im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gewählt worden, so von Kielmansegg, dennoch sei sie nicht beliebig. "Es hat durchaus eine Bedeutung, dass wir im Ostseeraum Ländern, die kritisch Richtung Russland gucken, unsere Verbundenheit zeigen und unsere Bereitschaft, ihnen als Verbündete zur Seite zu stehen. Diese Aussage kann auch ein unbewaffnetes Schiff zum Ausdruck bringen."

Rahmenbedingungen für den Soldatenberuf verändern sich

Kielmansegg ist überzeugt, dass die aktuelle politische Lage die Kadettinnen und Kadetten dazu bringt, über ihren Beruf neu nachzudenken. "Das Koordinatensystem für den Soldatenberuf verschiebt sich, es sind wieder andere Szenarien mit denen wir uns auseinander setzen müssen. Das ist etwas Neues und etwas, das Sorgen macht.“