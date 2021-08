Ausbildungsplätze: Historischer Rückgang im Corona-Jahr 2020

Die Corona-Krise hat zu einem historischen Rückgang der Ausbildungszahlen in Deutschland geführt: Noch nie seit Beginn der Statistik 1977 habe es in einem Jahr weniger als 500.000 neue Azubis gegeben, das sei ein "historischer Tiefstand", teilt das Bundesamt für Statistik mit. Im Vergleich zu 2019 sank die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge um mehr als neun Prozent.

Besonders betroffen: Corona-gebeutelte Branchen Gastgewerbe und Tourismus

Am stärksten betroffen sind die Branchen, die mit den Corona-Maßnahmen zu kämpfen hatten und haben - also etwa Gastgewerbe und Tourismus. Zur Tourismuskaufmann oder -frau konnten sich im letzten Jahr fast zwei Drittel weniger junge Menschen neu ausbilden lassen als noch im Vorjahr. Im Beruf Hotelfachmann und -frau waren es knapp ein Drittel weniger Neuabschlüsse. Bei der Ausbildung zum Koch und zur Köchin waren es ein Fünftel weniger.

Handwerk: nicht vom "Corona-Effekt" betroffen

Immerhin: Das Handwerk ist vom "Corona-Effekt" kaum betroffen. Dort gab es sogar positive Entwicklungen: Dachdecker, Zimmerer und Zweiradmechatroniker konnten insgesamt sogar mehr neue Lehrlinge aufnehmen. Dort gab es einen leichten Anstieg von rund vier beziehungsweise zehn Prozent mehr neuen Ausbildungsverträgen.

Top Five der Ausbildungsplätze seit vielen Jahren gleich

Am beliebtesten waren auch im Corona-Jahr 2020 wieder die Berufe Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel sowie im Büromanagement, Verkäufer/in, Kraftfahrzeugmechatroniker/in sowie medizinische(r) Fachangestellte(r). Gut ein Fünftel (22 Prozent) aller neuen Ausbildungsverträge entfielen auf diese fünf Berufe, die bereits seit vielen Jahren in der Spitzengruppe der am stärksten besetzten Ausbildungsberufe sind.

Frauenanteil sinkt bei der dualen Ausbildung weiter

Der Anteil der von Frauen abgeschlossenen Verträge lag bei 36,2 Prozent. Damit setzte sich der seit über zehn Jahren anhaltende Trend fort, dass Frauen immer seltener eine duale Ausbildung ergreifen. Im Jahr 2010 hatte der Frauenanteil noch bei 41,8 Prozent gelegen.

Besonders deutlich zeigten sich die Corona-bedingten Effekte auf dem Ausbildungsmarkt 2020 bei Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Insgesamt schlossen im vergangenen Jahr 52.100 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit einen Neuvertrag ab, das waren 12,6 Prozent weniger als im Vorjahr.