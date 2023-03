Ausbildung ukrainischer Soldaten bindet Kräfte der Bundeswehr

Die Ausbildung ukrainischer Soldaten stellt die Bundeswehr parallel zu ihren anderen Aufgaben vor Herausforderungen. Während im vergangenen Jahr etwa 1.000 ukrainische Soldaten von der Bundeswehr ausgebildet wurden, sollen es dieses Jahr fast 10.000 sein. Das binde Kräfte, sagte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Mais steht an der Spitze der größten Teilstreitkraft der Bundeswehr und ist damit "Chef" von rund 60.000 Soldatinnen und Soldaten.

Ausbildung ukrainischer Soldaten und Materialabgaben "richtig"

Im BR-Interview betonte Mais allerdings die Sinnhaftigkeit der Ausbildung der ukrainischen Soldaten. Auch Material aus Bundeswehrbeständen an die Ukraine abzugeben, sei richtig, sagte er: "Jedes Rohr, das wir aufbringen und erübrigen können, um die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen, stärkt deren Verteidigungsfähigkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine als Gewinner aus diesem Krieg hervorgeht." Das sei das, was wir uns alle wünschen, so Mais. Dieser Krieg bedrohe auch unsere Freiheit und unsere Werte.

Allerdings fehle das abgegebene Gerät, etwa die an die Ukraine gelieferten Panzerhaubitzen, der Truppe, so Mais. Er sprach von einem "punktuellen Schmerz". Dass Boris Pistorius (SPD) als neuer Verteidigungsminister für Ersatz sorgen will, und der Druck im Hinblick auf die Nachbeschaffung gestiegen sei, sei ein wichtiges Signal an die Truppe: "Die gibt lieber mit der Sicherheit ab, dass das Gerät irgendwann wiederkommt und wir diese Lücke nicht hinnehmen."

Generalleutnant Alfons Mais meist zitierter Soldat

Mais war im Laufe des vergangenen Jahres zu einem der meist zitierten Soldaten in Deutschland geworden. Er hatte am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine in einem sozialen Netzwerk gepostet, das Heer stehe "mehr oder weniger blank" da. Weiter schrieb er: "Die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können, sind extrem limitiert. Wir haben es alle kommen sehen und waren nicht in der Lage, mit unseren Argumenten durchzudringen, die Folgerungen aus der Krim-Annexion zu ziehen und umzusetzen. Das fühlt sich nicht gut an! Ich bin angefressen!"

13 Monate später werde er ungern an dieses Zitat erinnert. Es sei aber ein sehr emotionaler Moment gewesen, sagte Mais im BR-Interview: "Ich habe nicht geglaubt, dass ich in meinem 41. Dienstjahr noch einmal Krieg in Europa erlebe. Ich bin ein Kind des Kalten Krieges, insofern war das für mich schon ein Einschlag." Den Begriff "blank", so Mais, würde er heute nicht mehr verwenden. Dazu seien zu viele Dinge in Bewegung – insbesondere habe sich das Bewusstsein für Sicherheitspolitik in Politik und Gesellschaft gewandelt.

Umbrüche im Heer stehen an

Das Heer, das Alfons Mais führt, befindet sich derzeit im Umbruch: Der Plan einer Neuorganisation ist bereits älter und auch eine Folge der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014. Aus der Sicht von Beobachtern hat der Prozess aber im vergangenen Jahr an Fahrt aufgenommen. Unter anderem, weil Deutschland eine seiner drei Heeresdivisionen bereits bis 2025 als "vollausgestattet" an die NATO melden will.

Derzeit sei das Heer immer noch sehr stark auf internationale Kriseneinsätze wie in Afghanistan ausgerichtet, sagte Mais. Insofern sei eine Menge Arbeit zu tun. Den Unterschied in der Ausrichtung hin zur Landes- und Bündnisverteidigung machten die Dimensionen: Während in Stabilisierungseinsätzen wie aktuell in Mali in kleinerem Rahmen gedacht werde, müsse man nun wieder in anderen Maßstäben denken:

"Wir sprechen von großräumigen Operationen. Von Brigaden mit 6.000 oder Divisionen mit 18.000 Menschen, die voll ausgestattet mit all ihrem Gerät in einen Auftrag geschickt werden", sagt Mais. Im internationalen Krisenmanagement sei der sicherheitspolitische Zweck oft schon erfüllt, wenn Deutschland sich beteilige. Das gelte zwar auch in der Landes- und Bündnisverteidigung. "Aber nebenbei möchte ich auch noch, dass unsere Soldaten gewinnen. Sie sollen also in der Lage sein, ihren Auftrag durchzuführen und in bestmöglicher Kondition auch wieder vom Gefechtsfeld zurückkehren. Das ist eine komplett andere Herausforderung."

Nicht vergessen dürfe man bei all dem den Einsatz in Mali, der weiterlaufe. Es sei der derzeit gefährlichste Einsatz für Heeressoldatinnen und -Soldaten. Es gelte diesen mit "aller Ernsthaftigkeit" zu einem "sicheren Ende" zu bringen, das schulde man den Soldatinnen und Soldaten im Einsatz.

Munitionsreserven aufstocken auf Weg zur "Division 2025"

Die zehnte Panzervision, der zahlreiche Verbände in Bayern unterstehen, bis 2025 voll auszustatten, beschrieb Mais als ehrgeiziges Ziel. Schließlich sei der Termin von 2027 auf 2025 vorgezogen worden. Allerdings sei es von Vorteil, dass eine Brigade der Division bereits "in einem sehr guten Vorbereitungsstand" sei, weil sie derzeit zu den Krisenreaktionskräften der NATO zählt. Auch bei einer weiteren Brigade, der Panzerbrigade 12 "Oberpfalz", seien die Vorbereitungen weit gediehen, so Mais. Das komme den Militärplanern zugute, dennoch bleibe es eine Kraftanstrengung – begleitet von Unwägbarkeiten, wie der Ausbildung ukrainischer Soldaten, die Kräfte binde.

Die Verfügbarkeit von Großgerät sei auf dem Weg zur "Division 2025" nicht die zentrale Herausforderung. Das ließe sich aus dem gesamten Heer zusammenziehen und bündeln, sagte Mais. Die Munitionsreserven aufzustocken, sei die größere Herausforderung: "Durch die Abgaben an die Ukraine haben wir in manchen Munitionsbereichen die Reserven aufgebraucht. Das wird also noch Zeit brauchen, zumal man Artilleriemunition nicht im Supermarkt kaufen kann." Handlungsbedarf sieht Mais auch bei der Flugabwehr.