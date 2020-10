Aus für "Face-Shields": Österreich will nur noch Masken erlauben

Übergangsphase für Verschärfung der Masken-Auflage

Deshalb sollen sie verschwinden - überall dort, wo in Österreich eine Maskenpflicht herrscht, bei allem Verständnis für die, die beruflich über viele Stunden hinweg Maske tragen müssen, so Anschober. Kellner in Restaurants, Verkäufer in Geschäften, viele, die im Beruf acht, neun Stunden durchgehend Maske tragen müssen, nutzen diese offenen Visiere – denn sie machen das Atmen leichter als eng anliegende Mund-Nasen-Schutzmasken.

Dafür zeigt der Minister Verständnis. Es soll deshalb eine Übergangsphase geben, in der die Schilde noch als Ersatz für eine Maske gelten. Zudem soll es Ausnahmen für Menschen, wie beispielsweise Asthmatiker geben, die aus gesundheitlichen Gründen keine andere Maske tragen können.

Was darüber hinaus in Österreich gelten wird

Grundsätzlich müssen die Anti-Corona-Masken künftig "abdeckend" und "eng anliegend" sein, überall dort, wo Maskenpflicht herrscht, zitiert die Zeitung "Kurier" aus der Verordnung, an der noch eilig geschrieben wird. Die Verordnung soll ab morgen gelten.

Das weitgehende "Aus" für die "Face-Shields" ist nur ein Detail neben vielen anderen verschärften Regeln. Der Mindestabstand, ein Meter in der Öffentlichkeit - der "Babyelefant" wie sie in Österreich dafür werben - wird festgeschrieben. Zudem gilt dann die Vorschrift, dass man sich drinnen höchstens zu sechst treffen darf, draußen dürfen es nicht mehr als zwölf Personen sein.