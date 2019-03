Aus für A380 kostet Steuerzahler wohl doch mehr

Im April 2005 war es so weit: Erstmals startete ein Airbus A380 vom Werksflughafen im französischen Toulouse. Die Entwicklungskosten des Prestigeprojekts lagen bei rund 25 Milliarden Euro. Der Bund hatte dafür ein Darlehen in Höhe von gut einer Milliarde Euro gewährt.

Doch kürzlich wurde der Produktions-Stopp des Mega-Airbus verkündet. Ob Airbus das Darlehen jetzt noch zurückbezahlen wird, ist unsicher. In einem internen Bericht, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, beziffert das Bundeswirtschaftsministerium die Restschuld auf rund 750 Millionen Euro. Damit ist sie etwas höher als bisher öffentlich bekannt. Zuvor kursierte eine Summe von rund 600 Millionen Euro.

Das Wirtschaftsministerium berechnet die Restschuld so: Neben dem Kredit an den Flugzeugbauer Airbus in Höhe von 940 Millionen Euro gewährte der Bund noch ein Darlehen für Airbus-Zulieferer. Und zwar in Höhe von 75 Millionen Euro. Laut dem Bericht sind bisher rund 310 Millionen Euro zurückbezahlt worden, also etwas weniger als ein Drittel des Gesamtdarlehens.

Produktionsstopp stoppt Rückzahlung

Mit jedem verkauften A380 sollte der Konzern die Kredite entspannt abstottern - eigentlich. Doch es kam anders als geplant. Im Februar verkündete Airbus, dass der Mega-Jet nicht mehr produziert wird. Viele Airlines wollten den teuren Jet nicht mehr haben, bestellten ihn ab.

Das Geld vom Bund, also Steuergeld, steht nun im Feuer. Das Wirtschaftsministerium von CDU-Politiker Peter Altmaier hatte vergangene Woche deutlich gemacht, dass es von Airbus alles einfordern wolle, was dem Bund zusteht. Damit reagiert die Regierung auf Äußerungen des scheidenden Airbus-Chefs Tom Enders. Dieser hatte in einem Interview angedeutet, dass Airbus den Rest der ausstehenden Kredite nicht zurückzahlen wolle.

Rückzahlung des Darlehens wird zum Politikum

Auch der Haushaltsausschuss im Bundestag beschäftigt sich mit dem Bundes-Kredit. Der Chef der bayerischen Landesgruppe der FDP, Karsten Klein, fordert die Rückzahlung der ausstehenden Raten. "Es gilt immer noch die Restrukturierungsvereinbarung aus Juli 2018 zwischen Bund und Airbus. Darin hat sich Airbus verpflichtet, einen Abbruch des A380-Programms vor 2028 auszuschließen. Der vorzeitige Abbruch ist von Airbus gewollt und somit zu verantworten", sagt der Haushaltspolitiker aus Aschaffenburg. "Ich fordere Minister Altmaier auf, jetzt zügig einen Rückzahlungsplan mit Airbus zu vereinbaren."

Bundeswirtschaftsministerium will Geld zurück

Im Bericht des Wirtschaftsministeriums steht, man habe eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. "Erst nach Klärung dieser Rechtsfragen kann eine konkrete Aussage darüber getroffen werden, in welcher Höhe sich das Haushaltsrisiko für den Bund durch den Stopp der A380-Produktion realisiert." Das heißt, das Wirtschaftsministerium prüft derzeit, wie viel Geld überhaupt noch zu retten ist.

A380 stand bereits 2017 vor dem Aus

Im Bericht steht auch, dass der Produktionsstopp des A380 bereits im Jahr 2017 drohte. Damals wäre der Bund sogar auf über einer Milliarde Euro sitzen geblieben.

Das Aus des A380 wird auch Arbeitsplätze kosten. Das Wirtschaftsministerium rechnet laut dem Bericht zwar damit, dass die rund 1.000 betroffenen Mitarbeiter in Deutschland im Konzern gehalten werden könnten. Das gilt demnach auch für die meisten Airbus-Zulieferer wie Premium Aerotec in Augsburg.

Für 280 Mitarbeiter der Firma Diehl in Hamburg und Laupheim sieht das Wirtschaftsministerium aber wenig Hoffnung.