Aus Bayern nach Berlin – der neue Deutsche Bundestag

Der grell pinkfarbene Rollkoffer knattert durch den Würzburger Hauptbahnhof: Hülya Düber, lange schwarze Haare, lässiges Kostüm, hat sich auf den Weg gemacht: Es geht mit dem ICE nach Berlin, durchaus auch mit Herzklopfen. Heute früh sei sie aufgewacht und "da war das Bewusstsein, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt" erzählt sie BR24, dann steigt sie in den Zug.

Hülya Düber gewinnt das Direktmandat für Würzburg

Die unterfränkische CSU-Abgeordnete hat ihren Wahlkreis Würzburg mit zwanzig Prozentpunkten Abstand auf die Zweitplatzierte Jessica Hecht (Grüne) direkt gewonnen. Ihr Vorgänger, Paul Lehrieder, auch von der CSU, war aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Das Direktmandat wurde also neu vergeben, und Hülya Düber setzte sich bei der Nominierung in der CSU in einer Kampfabstimmung gegen einen männlichen Konkurrenten durch.

Was sagt sie dazu, dass die Unionsfrauen mehr Posten und die Hälfte der Macht fordern? Düber muss nicht lange nachdenken, es sei wichtig, "dass wir auch als weibliche Abgeordnete unsere Sichtweise einbringen können". Für Düber ist es ebenso wichtig, Frauen an der Basis Chancen zu geben. Frauen müssten aber auch den Mut haben, sich zu engagieren. Sie selbst ist engagiert für Geflüchtete. Die promovierte Juristin war mehr als zehn Jahre Sozialreferentin der Stadt Würzburg.

Frau, Migrationshintergrund, CSU?

Ihre Eltern stammen aus der Türkei. Sie selbst wurde 2001 eingebürgert. Warum geht eine Frau mit Migrationshintergrund zur CSU? Sie habe sich für die CSU entschieden, weil sie vor Ort in ihrer Arbeit als Sozialreferentin immer von der CSU unterstützt worden sei. Auch schon in der Zeit, als sie noch parteilos war. Und natürlich seien ihr die Werte der Partei sehr wichtig.

Werte wie Familienförderung liegen ihr am Herzen, die Vereinbarkeit von Fortschritt und Tradition ist ihr wichtig. Düber ist 47 Jahre, verheiratet, hat zwei Kinder. Ihre kommunale Erfahrung kann sie nun im Bundestag einbringen. In den kommenden vier Jahren will sie vor allem das Ohr an den Menschen haben, ihnen in Berlin eine Stimme geben.

Rollenwechsel: Andreas Mayer – vom MdB-Mitarbeiter zum MdB

Auch Andreas Mayer von der AfD will den Menschen in Bayern eine Stimme geben. Mayer, 30 Jahre, blonde kurze Haare, gewinnendes Lächeln, verheiratet und zwei Kinder, stammt aus dem Allgäu. Berlin kennt er gut, er war fünf Jahre Mitarbeiter einer AfD-Abgeordneten, jetzt darf er selber ran. Das sei schon der Hammer, als Abgeordneter zurückzukommen, gerade wenn man die parlamentarische Arbeit aus Mitarbeitersicht kennen würde.

Berlin selbst empfindet er dabei nicht als Trumpf, die Stadt ist für ihn eher notwendiges Übel. Mayer bezeichnet sich als Landmensch, in Städten fühle man sich immer ein bisschen eingeengt. Als Luft- und Raumfahrttechnikingenieur vielleicht noch ein bisschen mehr. Mayers Themen: Wirtschaft und Verkehr. Sein Vorbild: keines aus der eigenen Partei, sondern - Ludwig Erhard, der Vater der sozialen Marktwirtschaft.

Ein AfD-Politiker mit Ludwig Erhard-Faible

Mayer gerät ins Schwärmen, wenn man ihn danach fragt: "Wenn man sich anschaut, wie seine Gedanken und die freie soziale Marktwirtschaft Deutschland nach dem Krieg wiederaufgebaut haben". Er folgert daraus: möglichst wenig staatliche Regulierung und ein möglichst freiheitliches, rechtsstaatliches Weltbild.

Wäre es bei so viel Liebe zur Marktwirtschaft nicht naheliegender gewesen, für die CSU zu kandidieren? Mayer lacht kurz, tatsächlich sei in Bayern immer die erste Frage an ihn, er sei bestimmt bei der CSU. Er sage dann immer: "Nein". Mittlerweile würde das aber nicht mehr viele Leute überraschen, weil die AfD so stark geworden sei. Mayers Urteil über die CSU ist harsch: "Ich glaube, mittlerweile ist das einfach eine CSU, die für nichts mehr steht".

Migration als wichtiger Themenblock

Im Gespräch mit BR24 wird schnell deutlich, Mayer kann der CSU wenig abgewinnen. Das Lockern der Schuldenbremse habe ihn geschockt, und bei den Fragen zur Migration erweist er sich als lupenreiner AfD-Politiker. Grenzen sichern, Kriminelle schneller abschieben.

Das will zwar auch die CSU zusammen mit der CDU, aber Andreas Mayer sieht seine politische Zukunft in der AfD. Für die Lösung von Migrationsfragen hätten ihn seine Wählerinnen und Wähler schließlich in erster Linie gewählt, sagt er und lächelt wieder.