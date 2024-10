16.10.2024, 19:25 Uhr Audiobeitrag

Aus Ärger über laute Touristen: Prag verbietet Kneipentouren

Um 22 Uhr ist Schluss: Prag verbietet geführte Kneipentouren in der Nacht. Die Stadt will Lärm vermeiden und für Ordnung sorgen – und wirbt stattdessen für "kultivierten Tourismus". Was die Reiseführer der sogenannten Pub Crawls zu dem Verbot sagen.