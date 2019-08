Auftragsmord geplant? Stadtplanerbe Alexander Falk vor Gericht

Weil er den Mord an einem Rechtsanwalt in Auftrag gegeben haben soll, muss sich der Erbe des Stadtplan-Verlags, Alexander Falk, vor dem Landgericht Frankfurt am Main verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen unter anderem versuchte Anstiftung zum Mord vor. Falk soll einen gesondert verfolgten Mittelsmann mit dem Mord an dem Rechtsanwalt beauftragt haben.

War eine geplante Schadenersatzklage das Mordmotiv?

Im Februar 2010 sollen mehrere unbekannte Täter dem Anwalt vor seinem Haus aufgelauert und ihm ins linke Bein geschossen haben. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Hintergrund des Auftrags soll eine Schadenersatzklage gewesen sein, die der Anwalt gegen Falk vorbereitet haben soll. Dabei soll es um Forderungen in Millionenhöhe und eine Pfändung in Höhe von 30 Millionen Euro aus Falks Vermögen gegangen sein.