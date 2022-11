BR24live, 9 Uhr: Weltklimakonferenz – Braucht es die Proteste?

Aktivistinnen und Aktivisten von verschiedenen Gruppen greifen zu teils extremen Maßnahmen, um gehört zu werden: Sie beschmieren Parteizentralen mit Farbe, kleben sich an die Rahmen von Gemälden in der Münchner Pinakothek oder werfen Kartoffelbrei auf Kunstwerke. Einige ihrer Forderungen: das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Sie wollen die Politik erreichen, die sich seit Sonntag auf der Weltklimakonferenz in Ägypten über genau diese Themen austauschen könnte. In Scharm el-Scheich beraten auf der UN-Klimakonferenz, genannt COP27, knapp 200 Staaten rund zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung verstärkt werden kann.

Aber ist das die richtige Form des Protests? Wie weit dürfen die Demonstranten gehen? Wir informieren bei BR24live ab 9 Uhr und sprechen unter anderem mit einem Mitglied der Gruppe "Letzte Generation" . Zudem schauen wir auf die Situation in einem Augsburger Klimacamp.

Skepsis vor der Weltklimakonferenz

Es sind viele und wichtige Themen, die auf die teilnehmenden Staaten bei dieser Weltklimakonferenz zukommen. Die Erwartungen zum Klimaschutz stehen im Schatten mehrerer ineinandergreifender Krisen rund um Energie, Wirtschaft, Ernährung und wachsender Staatsschulden. Die Stimmung scheint deshalb gedämpfter als noch vor einem Jahr beim damaligen Klimagipfel in Glasgow.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bewertet die Erfolgsaussichten skeptisch. Er ist der Meinung, dass die Welt gerade in eine neue Periode des Konflikts trete, sagte er am Samstag: "Es ist schwer vorstellbar, dass in Zeiten von Konflikt und sogar militärischer Konfrontation Staaten wie Russland oder China eine konstruktive Rolle in und nach Scharm el-Scheich spielen werden."

Klimaproteste polarisieren immer mehr

Während die Politik darüber spricht, wollen Demonstrierende Taten sehen und greifen dafür zu immer härteren Maßnahmen. Sie kleben sich zum Beispiel auf Straßen oder Autobahnen fest, wie am vergangenen Donnerstag in der Münchner Innenstadt. Einigen geht dieser Protest zu weit. Sie sind der Meinung, die Aktionen behinderten immer wieder gezielt Menschen im Alltag sowie Polizei und Rettungskräfte.

Für viele Aktivisten ist diese Form des Protest aber zwingend erforderlich. Moritz, Teil der Gruppe "Letzte Generation", deren Mitglieder sich am Münchner Stachus auf der Straße festklebten, sagt auf die Frage, ob es diese Form des Protestes brauche: "Für uns ist es immer ziemlich schwierig damit umzugehen, weil wir diese Menschen ja nicht stören wollen, die nicht wütend machen wollen – sondern weil alles andere, was wir versucht haben, eben nicht funktioniert hat."

Experten sehen die Form des Protests kritisch

Für viele Bürgerinnen und Bürger sei nicht sofort ersichtlich, um was es bei dem Protest geht, wenn Gruppen beispielsweise Gemälde mit Kartoffelbrei bewerfen, meint Sebastian Haunss, Professor für Politikwissenschaftl der Uni Bremen. Er hat sich intensiv mit den Klimaprotesten von Fridays For Future auseinandergesetzt und beobachtet, wie sich die Form des Protest seit der Entstehung der Gruppierung verändert hat.

Im BR24-Interview sagte er, dass das, was die Aktionen wollen – nämlich Aufmerksamkeit zu erregen – längst schon erreicht sei. Er ist der Meinung, dass "sowohl in der Bevölkerung, als auch in der Politik ein Bewusstsein darüber herrscht, dass die Klimakrise da ist, aber in der Politik wird bisher noch zu wenig substanziell getan". Deswegen müsste laut Haunss viel mehr darauf gezielt werden, politischen Druck zu erzeugen. "Ich sehe nicht, dass diese Aktionen, die momentan im Zentrum der Öffentlichkeit stehen, diesen politischen Druck erzeugen können", betonte er.

Folgen des Klimawandels: Forschende warnen

Auch wenn die Aktionen und Proteste der Demonstrierenden im Vordergrund stehen: Ihre Forderungen werden zum Teil vermutlich auch Thema der Weltklimakonferenz sein. Forschende warnen, dass die Zeit dränge, denn die vergangenen sieben Jahre waren wohl die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Extremwetterereignisse, unter anderem in Pakistan, Nigeria und Somalia aber auch in Europa, zeigten dieses Jahr, welche enormen Schäden und welch tödliche Zerstörungskraft der Klimawandel birgt.

Forschenden zufolge müssten die weltweiten Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase schon bis 2030 um etwa die Hälfte sinken. Anders wäre demnach das auf der UN-Klimakonferenz in Paris 2015 gemeinsam vereinbarte Ziel nicht zu erreichen, die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf 1,5 Grad zu begrenzen. Sie würden nach den momentan vorgelegten Klimaschutzplänen der Staaten sogar weiter steigen.