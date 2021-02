Auftakt Synodaler Weg: Kritik an Woelki

Viel Kritik musste sich der Kölner Erzbischof am Donnerstagabend zum Auftakt des Reformprojektes Synodalen Wegs anhören. Kardinal Rainer Maria Woelki hat ein bereits fertiges Gutachten zum sexuellen Missbrauch in seinem Erzbistum nicht veröffentlicht und stattdessen ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben. Ein Teilnehmer nannte es unerträglich, wie die "Energie in Vertuschung statt in Verantwortungsübernahme gesteckt" werde.

Das Präsidium des Synodalen Wegs, dem auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Bätzig angehört, erklärte: Die Vorgänge im Erzbistum Köln hätten dazu geführt, "dass viele am Willen kirchlicher Autoritäten zu vorbehaltloser Aufklärung zweifeln".

Woelki: Ich stehe zu meinem Wort

Auch Kardinal Woelki meldete sich in der Online-Konferenz zu Wort: Er räumte ein, dass Vertrauen verloren gegangen sei und übernahm die Verantwortung für Fehler: "Wir werden mit dem zweiten Gutachten, von dem wir uns erhoffen, dass es rechtssicher ist, weiterarbeiten." Woelki versprach, er wolle "systemische, institutionelle und auch persönliche Verantwortlichkeiten benennen und aufdecken": "Ich stehe zu meinem Wort, dass dann auch Namen genannt werden. Das habe ich den Betroffenen versprochen und das wird auch so sein."

Forderung: Auch Rücktritt sollte kein Tabu sein

Der Kölner Erzbischof steht selbst im Verdacht, Missbrauchsvorwürfe gegen einen mittlerweile verstorbenen Priester nicht wie vorgeschrieben nach Rom gemeldet zu haben. Woelki weist diesen Vorwurf zurück. Das Präsidium des Synodalen Wegs formulierte in seiner Erklärung einen allgemeinen Apell: Alle, die in der Kirche Leitung ausüben, müssten die Konsequenzen tragen, "wenn sie im Umgang mit Missbrauch gravierende Fehlentscheidungen" getroffen haben. Dabei könne auch ein Rücktritt kein Tabu sein.

Was ist der Synodale Weg?

In ihrem Reformdialog auf dem Synodalen Weg wollen die deutschen katholischen Bischöfe und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) über die Zukunft kirchlichen Lebens in Deutschland beraten. Ein Ziel ist, nach dem Missbrauchsskandal verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Oberstes Organ des Synodalen Wegs ist die Synodalversammlung. Sie zählt 230 Mitglieder, die für eine möglichst große Bandbreite kirchlichen Lebens stehen sollen. Schwerpunktthemen des Reformdialogs sind die Sexualmoral, die priesterliche Lebensform, Macht und Gewaltenteilung sowie die Rolle von Frauen in der Kirche.