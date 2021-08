Auftakt mit Boykott: Neuer Bosnienbeauftragter in Sarajevo

Christian Schmidt kommentierte Dodiks Fernbleiben diplomatisch:

„Letzte Woche habe ich gehört, dass am 3. August alle da sein werden, und es danach keinen Dialog geben soll. Jetzt hoffe ich, dass es umgekehrt sein wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir Gelegenheiten finden werden um miteinander zu reden und zusammenzuarbeiten.“

Schmidt-Vorgänger Inzko stellte Völkermordleugnung unter Strafe

Neben dem Kroaten Željko Komšić und dem Bosniaken Šefik Džaferović ist Milorad Dodik das serbische Präsidiumsmitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums Gremiums. Er erschien nicht, da er den Hohen Repräsentanten grundsätzlich als nicht legitim ablehnt.

Dass Dodik das Treffen mit Christian Schmidt boykottierte hat auch mit Valentin Inzko zu tun. Schmidts Vorgänger im Amt. Dieser stellte das Leugnen von Völkermord in Bosnien und Herzegowina unter Strafe und erließ Ende Juli einen Zusatz zum nationalen Strafgesetzbuch. Damit ist auch das Leugnen des Völkermords von Srebrenica strafbar. Im Juli 1995 ermordeten bosnisch-serbische Truppen mehr als 8300 Bosniaken. Getötet wurden vor allem Jugendliche und erwachsene Männer. Das älteste Opfer war ein 94-jähriger, das jüngste ein Neugeborenes. Der Genozid wird auf serbischer Seite systematisch geleugnet und ist eines der heikelsten Themen in Bosnien und Herzegowina. Die Mehrheit der Gesellschaft begrüßte die Entscheidung Inzkos als längst überfällig. Anders die Vertreter politischer Parteien aus dem serbischen Landesteil Republika Srpska. Sie wollen die Entscheidung Inzkos nicht umsetzen und boykottieren nun die wichtigsten Institutionen des Gesamtstaates: Parlament, Ministerrat und Präsidium.

„Ich will etwas bewegen“

Die Entscheidung von Valentin Inzko war ein Paukenschlag und Christian Schmidt hat sich hinter sie gestellt. Viele Menschen in Bosnien und Herzegowina sind nun gespannt, wie der Deutsche mit dem Streit umgeht, den dieser Gesetzeszusatz ausgelöst bzw. verstärkt hat. Und nicht nur das: Es interessiert viele in Bosnien und Herzegowina generell wie der Ex-CSU-Bundeslandwirtschaftsminister das Amt ausfüllen wird. Als Hoher Repräsentant soll Schmidt die politische und zivile Umsetzung des Daytoner Friedensvertrags überwachen. Das Abkommen beendete vor mehr als 25 Jahren den Krieg in Bosnien und Herzegowina, das Land hat aber auch heute noch viele Probleme. Die insgesamt sieben Vorgänger von Christian Schmidt haben das nicht grundsätzlich geändert: Hohe Arbeitslosigkeit, allgegenwärtige Korruption, mangelnde Rechtsstaatlichkeit und immer wiederkehrende Spannungen zwischen Bosniaken, Serben und Kroaten. „Wenn etwas sehr lange dauert, dann ist das nur die Motivation noch mehr dran zu arbeiten, dass es schneller besser wird“, sagt Christian Schmidt im ARD-Interview in Sarajevo. Er sei angetreten um etwas zu bewegen, in einem Land, das sich Normalität wünsche. Als Hoher Repräsentant hat er sehr viel Macht in dem 3,3 Millionen Einwohner Land. Er kann beispielsweise gewählte Amtsträger entlassen und Gesetze erlassen – unabhängig vom Parlament oder anderen Institutionen. Diese „Bonner Vollmachten“ nennt Schmidt Notfallmaßnahmen und spielt den Ball auf diese Weise zurück; „Die Frage an die Verantwortlichen in Bosnien und Herzegowina selbst ist: Was tue ich eigentlich jeden Tag dazu, dass die „Bonner Vollmachten“ überflüssig werden.“

Hoher Repräsentant noch notwendig?

Der Hohe Repräsentant hat eine enorme Machtfülle und unterliegt keiner demokratisch gewählten Kontrolle, so lautet die Kritik an dem Amt. Mehr als 25 Jahre nach Kriegsende halten andere ein Amt wie dieses für überholt und geradezu kolonialistisch. Dennoch ist es notwendig, findet Dragan Bursać, preisgekrönter Journalist und Kolumnist aus Banja Luka, der Hauptstadt der Republika Srpska, der serbische Landesteil von Bosnien und Herzegowina. „Ich erwarte vor allem, dass sich die Politiker in Bosnien und Herzegowina regelkonform und im Einklang mit ihren Befugnissen verhalten und dass der Hohe Repräsentant möglichst wenig wirken muss. Aber ich muss auch sagen, ich erwarte, dass er, soweit erforderlich, die „Bonner Vollmachten“ zieht und Bosnien und Herzegowina auf einen normalen zivilisatorischen Weg lenkt. “ Als Beispiel nennt er die letzte Amtshandlung vom Schmidts Vorgänger Valentin Inzko, der das Leugnen von Völkermord unter Strafe gestellt hat. Hätte Inzko dies nicht getan, so Bursać, träte das Land immer noch auf der Stelle irgendwo im Mittelalter. Das sei unter anderem auch der Grund, warum der Hohe Repräsentant existiere, sagt Dragan Bursać der ARD.

Petition gegen Gesetzeszusatz

Bosnisch-serbische Politiker machen unterdessen gegen den Gesetzeszusatz mobil. Auch in der ostbosnischen Stadt Foča werden Unterschriften für eine Petition dagegen gesammelt. Die Stimmung ist aufgeheizt und ein älterer Herr beschimpft das ARD Team als „Serbenhasser“. Dragan Bursać wundern solche Reaktionen nicht. Auch ihm schlägt offene Ablehnung entgegen, wenn er Nationalismus anprangert, etwa in der Republika Srspka. Das bosnisch-serbische Politiker nun wegen des Verbots der Völkermordleugnung die Zusammenarbeit in Parlament, Ministerrat und Präsidium des Gesamtstaates verweigern, hält Dragan Bursać für ein Thema, an dem auch Christian Schmidt gemessen wird. „20 Leute werden das gesamte Land in Geiselhaft nehmen. Ich hoffe inständig, dass diese Leute wieder konstruktiv werden. Ich hoffe aber auch, dass der Hohe Repräsentant Entscheidungen oder Verordnungen trifft, die diese Menschen dazu bringen, ihre Arbeit zu tun“.

Die Srebrenica Gedenkstätte in Potočari hat im Juni 2021 erneut einen „Genocide Denial Report“ veröffentlicht, in dem das systematische Leugnen des Völkermords analysiert wird.

Das unter Strafe stellen des Leugnens von Völkermord hat bereits erste Wirkung gezeigt. Das “Balkan Investigative Reporting Network“ BIRN analysierte Twitter- und Medienbeiträge in Bosnien und Herzegowina. Ergebnis: Der Völkermord von Srebrenica wurde weniger geleugnet als zuvor.