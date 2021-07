Aufstände in Tunesien: Ein Land vor dem Zusammenbruch

In Tunesien bahnt sich nach umstrittenen Maßnahmen von Präsident Kais Saied eine schwere politische Krise an. Saied hatte am Sonntagabend Regierungschef Hichem Mechichi abgesetzt und die Arbeit des Parlaments für zunächst 30 Tage eingefroren.

Kritiker sprechen von einem Staatsstreich

Er selbst werde die Amtsgeschäfte mit Mechichis noch zu bestimmenden Nachfolger führen, kündigte Saied nach einer Sitzung mit Militärvertretern an. Saied erklärte, sich im rechtlich zulässigen Rahmen der Verfassung zu bewegen. Kritiker sprechen dagegen von einem Putsch.

"Die Verfassung erlaubt keine Auflösung des Parlaments, aber sie erlaubt eine Aussetzung seiner Arbeit", sagte Saïed unter Verweis auf den Verfassungsartikel 80, der einen solchen Schritt bei "unmittelbar drohender Gefahr" vorsieht. Der Präsident kündigte zudem die Aufhebung der Immunität aller Abgeordneten an. "Wir erleben sehr heikle Momente in der tunesischen Geschichte", sagte Saïed und versicherte: "Wir arbeiten innerhalb des Gesetzes."

Dem widersprach die islamistisch geprägte Regierungspartei Ennahdha. Auf ihrer Facebook-Seite warf sie dem Präsidenten einen "Putsch gegen die Revolution und gegen die Verfassung" vor. "Die Ennahdha-Mitglieder und das tunesische Volk werden die Revolution verteidigen."

Machtkampf droht die Demokratie zu sprengen

Saied lieferte sich seit Monaten einen Machtkampf mit der islamisch-konservativen Ennahda-Partei. Zu dieser gehören der abgesetzte Regierungschef Mechichi und Parlamentspräsident Rached Ghannouchi. Sie ringen miteinander, wie die Macht zwischen Präsident, Regierung und Parlament verteilt werden soll. Der überraschende Zug Saieds droht nun, die junge Demokratie Tunesien in eine ihrer schwersten politischen Krisen seit den arabischen Aufständen von 2011 versinken zu lassen.

Demonstranten versuchten ins Parlament einzudringen

Das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Tunis wurde noch am Abend geschlossen und von Sicherheitskräften umstellt. Aufgebrachte Demonstranten zogen am Montag dorthin und forderten Zugang. Einige versuchten, über das Tor zu klettern, hinter dem ein gepanzertes Militärfahrzeug geparkt war. Dem von Saudi-Arabien finanzierten Nachrichtenkanal Al-Arabija zufolge kam es dort auch zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Unterstützern Saieds.

Polizei stürmt Büro des Fernsehsenders Al-Dschasira

Inmitten der Krise stürmte die Polizei laut der Nachrichtenagentur dpa das Hauptstadtbüro der Fernsehsenders Al-Dschasira. Mindestens zehn bewaffnete Beamte hätten das Büro in Tunis betreten und alle Journalisten aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, berichtete der Sender am Montag. Die Polizisten hätten Telefone und anderes Gerät beschlagnahmt und erklärt, auf Anweisung der Justiz zu handeln. Durchsuchungsbefehle hätten sie nicht gehabt. Ihren persönlichen Besitz durften die Mitarbeiter nicht mitnehmen.

Der im Land populäre Nachrichtenkanal Al-Dschasira wird von der Regierung Katars finanziert. Nach Ansicht von Kritikern bietet er Muslimbrüdern und anderen Islamisten zu viel Raum. Der Sender beharrt darauf, ausgewogen zu berichten und ein breites Spektrum an Meinungen abzubilden.

Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und Corona machen dem Land zu schaffen

Viele Tunesier sind unzufrieden mit der Corona-Politik der politischen Führung, zuletzt gab es landesweit teils gewaltsame Proteste. In dem nordafrikanischen Land steigt die Zahl der Corona-Infektionen massiv, in Krankenhäusern ist der Sauerstoff knapp. Auch eine hohe Arbeitslosigkeit und die immer noch verbreitete Korruption schüren den Ärger.

Hunderte Anhänger beider politischer Seiten zogen am Montag vor das vom Militär hermetisch abgeriegelte Parlament und lieferten sich gewaltsame Straßenkämpfe. Ghannouchi rief seine Unterstützer dazu auf, mit vor das Parlament zu ziehen. "Wir haben geschworen, das Heimatland zu verteidigen", sagte ein Sicherheitsbeamter in einem von der Partei veröffentlichten Video.

Bundesregierung zeigt sich besorgt

Die Bundesregierung betrachtet die politische Krise in Tunesien mit Sorge. Es sei wichtig, schnell zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückzukehren, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amts Maria Adebahr am Montag in Berlin. Die von Staatschef Kaïs Saïed verkündete Aussetzung der Arbeit des Parlaments sei aus Sicht der Bundesregierung eine "recht weite Auslegung der Verfassung". "Insofern rufen wir dazu auf, mit allen Verfassungsorganen zu sprechen, Ruhe zu bewahren und die Arbeitsfähigkeit des Parlaments schnellstmöglich wiederherzustellen", sagte Adebahr.