Aufsichtsrat entscheidet über Zukunft von Rupert Stadler

Die Staatsanwaltschaft München verhaftete den Topmanager Mitte Juni wegen Verdunklungsgefahr im Zusammenhang mit den Dieselermittlungen. Seither ist Rupert Stadler offiziell "beurlaubt". Genauso lange ringen die Aufsichtsräte von Volkswagen und Audi nun mit der Frage, wie sie mit Rupert Stadler umgehen sollen.

Trennung von Rupert Stadler steht angeblich schon fest

Es geht nur noch um das Wie. Die Aufsichtsräte von Audi und vom Mutterkonzern Volkswagen seien sich über die Trennung von Rupert Stadler bereits einig, berichten mehrere Insider. Weil der beurlaubte Audi-Chef Rupert Stadler einen noch laufenden Konzernvertrag bei Volkswagen hat und bei Audi als Vorstandsvorsitzender bestellt ist, müssen beide Kontrollgremien über Stadlers Zukunft entscheiden.

Höhe der Abfindung unklar

Bereits am Freitag war eine Entscheidung in der Causa Stadler erwartet worden. In Brachenkreisen heißt es, die Aufsichtsräte seien sich bisher aber nicht einig über die Höhe einer Abfindung. Die mächtigen Eigentümerfamilien Porsche und Piëch seien demnach für eine großzügige Abfindung des seit gut zehn Jahren amtierenden Audi-Chefs. Das Land Niedersachsen und Arbeitnehmervertreter seien dagegen. Wohl mit Blick auf die Außenwirkung.

Wird Bram Schot Vorstandsvorsitzender?

Möglich ist, dass heute Bram Schot zum Vorstandsvorsitzenden gemacht wird. Er macht bereits Stadlers Job, jedoch nur kommissarisch. Er gilt nicht als Wunschkandidat und könnte an Audis-Spitze nur ein kurzfristiger Platzhalter von etwa zwei Jahren sein. Zumindest wäre dann die nahe Zukunft der Unternehmensführung vorerst geregelt.