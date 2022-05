Aufregung um ukrainische Fahne bei Gedenkveranstaltungen

Kurz vor Gedenkveranstaltungen zum 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Berlin gab es Aufregung und Empörung über behördliche Auflagen. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wird eine "sehr sensible Gefährdungslage" erwartet. Es gelte, ein würdevolles Gedenken an Gedenkstätten sowie Mahnmalen zu schützen - und zugleich eine "Instrumentalisierung des Gedenkens" zu verhindern, hatte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Freitag mitgeteilt.

Demnach dürften auf dem Gelände oder in der Nähe von 15 Gedenkstätten und Mahnmalen weder russische noch ukrainische Fahnen gezeigt werden. Wie die Polizei mitteilte, sind dort zudem Symbole und Gegenstände verboten, die einen Bezug zu Russlands Angriffskrieg herstellen oder ihn verherrlichen. Darunter fallen neben Uniformen, Georgsbänder, Militärmusik, russische, ukrainische & sowjetische Fahnen.

Ukrainischer Botschafter empört

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk zeigte sich empört und forderte, die Auflagen rückgängig zu machen. Melnyk twitterte am Freitagabend: "Liebe Regierende Bürgermeisterin @FranziskaGiffey, diese skandalöse Entscheidung der @polizeiberlin muss WIDERRUFEN werden". Diese sei eine Ohrfeige für die Ukraine und ein Schlag ins Gesicht des ukrainischen Volkes.