Aufregung um Laschets Stimmabgabe bei der Bundestagswahl

Dem Fazit geht die Bemerkung voraus, dass keine Wählerbeeinflussung vorliege, wenn ein bundesweit bekannter Politiker erwartungsgemaß seine eigene Partei gewählt hat. Der Wahlvorstand habe zwar "Wählerinnen und Wähler zurückzuweisen, die den Stimmzettel so gefaltet haben, dass die Stimmabgabe erkennbar ist", heißt es in dem erklärenden Tweet. Sei der Stimmzettel aber in die Urne gelangt, dann sei er dennoch gültig.

Gegen das Wahlgeheimnis

Alle Wähler sind angehalten, geheim zu wählen und ihre Stimmzettel so zu falten, dass sie nicht einsehbar sind. Auf der Webseite der Bundeswahlleitung heißt es: "Bei der Urnenwahl muss der Wähler um das Wahlgeheimnis zu wahren, in der Wahlkabine seinen Stimmzettel – nachdem er ihn gekennzeichnet hat – in der Weise falten, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Der Wähler wirft dann den so gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne."

Vor und nach der Wahlhandlung dürfe das Stimmverhalten zwar öffentlich gemacht werden, aber nicht während des Wahlvorgangs: "(E)ine wahlberechtigte Person darf nicht nur, sondern sie muss geheim wählen", heißt es weiter. Deshalb müsse sie die zur Sicherung des Wahlgeheimnisses erlassenen Vorschriften einhalten und den Anordnungen des Wahlvorstands im Wahlraum Folge leisten.

Mutmaßungen über den Grund

Warum hat Laschet seine Stimme nicht geheim, aber dennoch gültig abgegeben? Auch Twitter-Nutzer stellen sich diese Frage und schwanken in ihren Mutmaßungen zwischen Fehler und Kalkül, von "außerstande, seinen Wahlzettel korrekt zu falten" bis zur Option, dass er "so durchtrieben sein könnte" medienwirksam bewusst falsch zu falten.

Während Parteifreunde Laschet bei Twitter in Schutz nahmen, schrieb SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in dem Kurznachrichtendienst: "Ich schätze es war Absicht. So dumm kann niemand sein." Bislang haben sich Laschet oder die CDU nicht selbst dazu geäußert.

2005 wurde Stoiber beim Wahlzettel-Falten fotografiert

Einen ähnlichen Fall gab es 2005, als der damalige CSU-Chef Edmund Stoiber in Wolfratshausen beim Falten seines Wahlzettels fotografiert worden war. Eine Frau legte deshalb vergeblich Einspruch gegen das Wahlergebnis ein. Der Wahlprüfungsausschuss sprach von einem Wahlfehler. "Jedoch ist der festgestellte Wahlfehler nicht mandatsrelevant", hieß es. Die Zurückweisung des einen Stimmzettels im Wahllokal hätte nicht zu einer Mandatsverschiebung geführt, zumal Stoiber danach vermutlich nicht anders gewählt hätte.

Mit Material von dpa