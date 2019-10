Aufregung über Seehofers Äußerung zur Gamerszene

Bundesinnenminister Horst Seehofer fordert in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", dass die Ermittler und Behörden in Sachen Rechtsextremismus mehr auf die Spieler von Videospielen, also auf die Gamerszene richten. Viele der Täter oder potenziellen Täter kämen aus der Gamerszene und manche nähmen sich die Simulationen geradezu zum Vorbild.