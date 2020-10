Aufforstung in Brasilien: Eine Million Setzlinge für Regenwald

Die Sonne malt Regenbögen in den Sprühnebel der Bewässerungsanlage. Die Trockenzeit geht zu Ende. In Minas Gerais im Südosten Brasiliens wird es tagsüber schon wieder sehr heiß, deswegen brauchen die kleinen Baum-Setzlinge von Isabella Salton dringend Wasser.

"Wir sind in der Baumschule für einheimische Pflanzen des Atlantik-Regenwalds. Hier fängt alles an. Hier gehen die Samen auf und werden zu Setzlingen gezogen, die dann hier entweder auf dem Landgut gepflanzt werden, oder bei Projekten außerhalb des Instituto Terra." Isabella Salton, Leiterin Instituto Terra

Setzlinge für Aufforstung des Regenwalds

Eine Million Schößlinge keimen und wachsen hier jedes Jahr. Vom fingergroßen Sämling bis zum Bäumchen, das man an geeigneter Stelle pflanzen kann. Sie sind die Grundlage dafür, dass mittlerweile wieder Wald die Hügel und Täler bedeckt - ein Wald, der dicht und üppig ist.

Auf den größeren Bäumen wachsen Lianen und Bromelien, das Unterholz ist undurchdringlich. Ein Wald, den es hier im Osten des Bundesstaats Minas Gerais eigentlich gar nicht mehr gibt.

Die Hügel rundherum sind völlig kahl. Sonnenverbranntes, struppiges Weideland: Die Bäche sind längst ausgetrocknet - so sah es vor 20 Jahren auch hier aus. "In der ganzen Region wurden erst die wertvollen Edelhölzer aus dem Atlantik-Regenwald geholt", erinnert sich Isabella Salton. Als es kein Holz mehr gegeben hätte, wäre der Rest für die Viehzucht gerodet worden und die ganze Landschaft hätte sich verändert, überall im Tal des Rio Doce.

Fotograf schockiert vom Waldsterben

Dass heute zumindest auf 70 Quadratkilometern, also in etwa der Fläche des Chiemsees, wieder dichter atlantischer Regenwald steht, verdankt die Region ihrem berühmtesten Sohn, dem Fotografen Sebastião Salgado. Er war schockiert, als er sah, dass die Wälder seiner Kindheit verschwunden waren. Seine Frau Leila überzeugte ihn, dass man versuchen müsse, den Wald wieder aufzuforsten. Doch es gab keine Erfahrung damit. Mühsam mussten die Biologen im Instituto Terra lernen, welche Bäume sich dafür eignen, wieder einen Wald heranzuzüchten.

"Es ist wichtig, die Baumschule zu haben, denn hier haben wir die Arten, die man nicht mehr so einfach in der Natur findet. Deshalb suchen wir Samen, die hier an die Region angepasst sind. Dann lassen wir Setzlinge keimen und pflanzen sie dort, wo diese Baumarten nicht mehr natürlich vorkommen und spontan wachsen." Isabella Salton, Leiterin Instituto Terra

Wald pflanzen bis heute umstrittene Idee

Entscheidend sei, diese geplante Aufforstung durchzuführen, denn sonst dauere es viel länger und der Erfolg wäre auch nicht so groß, sagt die Leiterin des Instituto Terra. Hier, im Tal des Rio Doce, wieder Wald zu pflanzen, ist bis heute eine umstrittene Idee. Viele Menschen setzen weiter auf Kahlschlag und Viehzucht.

"Als Sebastiao und Leila die Idee hatten und mit der Arbeit anfingen, haben die Leute sie für verrückt gehalten", erzählt Isabella Salton. Die Leute hätten das nicht verstanden. "Wo hatte man denn jemals so etwas gesehen, dass jemand Bäume pflanzen will? Das lief gegen alles, was man damals glaubte", so Salton.

Junge Leute setzen sich für Umwelt ein

Doch langsam setzt ein Umdenken ein. Denn für die Viehzucht ist das gerodete, verbrannte Land mittlerweile auch zu trocken. Auf dem Gelände des Instituto Terra gibt es deswegen auch eine eigene Schule, in der junge Leute aus der Region Aufforstung lernen. So wie Beatriz und Celso. "Es wird immer wichtiger, dass wir lernen, wie man wieder aufforstet. Letztlich steht unser Überleben auf dem Spiel. Deswegen ist das so wichtig", sagt Beatriz. Und Celso ergänzt: "Das ist immer noch ein großes Tabu - wie sollen wir dem Bauern sagen: Bitte holzt nicht ab, lass uns Bäume pflanzen. Das ist schwierig. Aber diese Haltung ändert sich langsam, unsere Bauern denken um."

Aufforstungs-Projekt als Parade-Beispiel?

Für sein Umwelt-Engagement erhält Sebastiao Salgado in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Und Isabella Salton, die Leiterin seines Aufforstungs-Projekts, hofft, dass man ihre Erfahrungen und Methoden auch nutzen könnte, um den zuletzt von verheerenden Bränden verwüsteten Tropenwald im Amazonasgebiet schneller wieder aufzuforsten.

"Es ist sehr schwierig, zu schätzen, wie lange das dauert. Aber wir können sicher sagen, dass es viel länger dauert, wenn man gar nichts macht." Isabella Salton, Leiterin Instituto Terra