Aufatmen für Huawei-Kunden – Trump lockert die US-Beschränkungen

Nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping wollen beide Seiten ihre Handelsgespräche wieder in Gang bringen. Die ersten Telefonate seien für kommende Woche angesetzt, sagte Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow. Anschließend sollten "bald" Treffen der Verhandlungspartner folgen.

Unterhändler von USA und China sind in Kontakt

Ein Vertreter des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer ergänzte, es gehe um Unterredungen der Chefunterhändler. Dies sind neben Lighthizer auch US-Finanzminister Steven Mnuchin und der chinesische Vizeregierungschef Liu He. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums sagte am Donnerstag, die Teams beider Länder seien in Kontakt.

Strafzölle von USA und China: wie du mir so ich dir

Der Handelskonflikt hält seit einem Jahr die Finanzmärkte in Atem. Die zwei größten Wirtschaftsnationen der Welt haben sich gegenseitig mit Strafzöllen überzogen, die die globale Konjunktur belasten. Die Verhandlungen über eine Lösung waren im Mai abgerissen. Es folgten neue Zolldrohungen Trumps.

Huawei und Android: Trump lockert US-Beschränkungen

Vergangenes Wochenende traf dieser sich dann mit Xi am Rande des G20-Gipfels in Japan. Sie vereinbarten, den Gesprächsfaden wiederaufzunehmen. Trump sicherte zu, auf die Verhängung von Zöllen auf weitere chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar vorerst zu verzichten sowie die US-Beschränkungen für den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei zu lockern.

China erwartet Abschaffung der Strafzölle

Der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums sagte, sein Land hoffe, dass die Vereinigten Staaten sich an dieses Versprechen hielten. Für eine Handelsvereinbarung entscheidend sei, dass die USA auch ihre bisherigen einseitig verhängten Zölle vollständig abschafften. Es geht um Abgaben in Höhe von 25 Prozent auf Güter aus der Volksrepublik im Wert von insgesamt 250 Milliarden Dollar. Betroffen ist eine breite Palette von Produkten, von Halbleitern bis Möbeln.