Auf Mallorca lebender Deutscher stirbt bei Wanderunfall

Ein auf Mallorca lebender Deutscher ist bei einer Wanderung tödlich verunglückt. Der 52-Jährige sei rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben, berichtete die Zeitung "Diario de Mallorca".

Die Frau des Verunglückten alarmierte am Abend die Polizei

Der Deutsche war am Freitag alleine zu einer Wanderung in der Serra de Tramuntana im Norden der Insel aufgebrochen. Sein Frau alarmierte die Polizei, als der Mann bis zum Abend nicht von der Tour zurückgekehrt war.

Der ortskundige Wanderer stürzte in unwegsamem Gelände ab

Ein Polizeihubschrauber entdeckte die Leiche des Mannes am Samstag in unzugänglichem Gelände im Bereich der Gemeinde Escorca, berichtet die Zeitung. Bislang ist unklar, wie der Mann, der ein ortskundiger und erfahrener Wanderer war, in dem unwegsamen Gelände verunglücken konnte.