Auf Kommando vereint: CSU und Laschet kuscheln

Kurzzeitig fehlt Armin Laschet buchstäblich der Durchblick bei seiner Ankunft auf dem CSU-Parteitag im Nürnberger Messezentrum: Seine Brille über der FFP2-Maske beschlägt. Um mitzubekommen, dass ihn an diesem Vormittag ein sehr warmer Empfang bei der Schwesterpartei erwartet, braucht der CDU-Vorsitzende aber gar keine klare Sicht - er kann es hören. Gleich am Eingangsbereich hat sich die CSU-Jugend für vorher eintrainierte "Armin"-Rufe postiert, in der Tagungshalle begrüßen ihn dann die Delegierten mit lautem Jubel und stehenden Ovationen.

Genau das hatte CSU-Vize-Generalsekretär Florian Hahn Sekunden vorher auch als Aufgabe ausgegeben - einen "sensationellen Applaus". Und genau das hatten CSU-Chef Markus Söder und Generalsekretär Markus Blume schon zum Auftakt des zweitägigen Parteitags am Freitag versprochen: einen herzlichen Empfang für Laschet.

Denn das erklärte Ziel der CSU-Spitze für diesen Parteitag war: ein Signal der Geschlossenheit der Union in die Republik zu senden. Dass es eines solchen demonstrativen Signals kurz vor der Bundestagswahl überhaupt bedarf, sagt viel aus.

Laschet fühlt sich "ermutigt"

Laschet jedenfalls schwärmt nach seinem Auftritt im Interview mit der "BR24 Rundschau" über einen "ganz besonderen Empfang" in Nürnberg. Vor allem aber habe ihn der Zuspruch der CSU-Delegierten nach seiner Rede "sehr bewegt, sehr ermutigt". Laschet weiß nur zu gut, dass es in der Vergangenheit auch schon sehr ungemütliche CSU-Parteitage für CDU-Vorsitzende gegeben hat.

Die Wahlnacht live auf BR24.de: Alle Hochrechnungen sofort aufs Handy. Wie hat Bayern abgestimmt? Egal wo Sie sich befinden, wir bringen Sie auf den neuesten Stand – auch im Stream. Diskutieren Sie mit – im Web, in der App, auf Facebook, YouTube und Twitter.

Vor allem aber sah auch er selbst sich in den vergangenen Monaten immer und immer wieder Sticheleien und Querschüssen von CSU-lern ausgesetzt, die lieber Söder als Unions-Kanzlerkandidaten gehabt hätten: Allen voran von Markus Söder selbst, der sich mehr als einmal öffentlich über Laschet erhob. Noch diese Woche machte Generalsekretär Blume im BR Fernsehen den gemeinsamen Unions-Kandidaten für das jüngste Umfragetief der CSU in Bayern verantwortlich: "Klar ist, in Bayern stünden wir natürlich mit Markus Söder anders da."

Die Angst, nicht mehr mitzuregieren

Gerade einmal 28 Prozent hatte die CSU in dieser Woche im BR-BayernTrend zur Bundestagswahl - somit droht der Partei ein historisches Wahldebakel. Das gilt auch für die gesamte Union auf Bundesebene. Noch vor wenigen Monaten schien kein Weg an einem Bündnis von CDU und CSU mit den Grünen vorbeizuführen. Mittlerweile hat die SPD sowohl die Grünen als auch die Union in Umfragen überflügelt und könnte bei einem solchen Wahlausgang sogar zwischen zwei Koalitionsoptionen jenseits von CDU und CSU wählen. Das ist der Knackpunkt hinter der gebetsmühlenartig vorgetragenen Unions-Warnung vor einem Linksrutsch: Nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel scheint plötzlich eine Regierung ohne die Union möglich. Er habe "keinen Bock auf Opposition", verkündete Söder in Nürnberg zum wiederholten Mal.

"Die Gefahr eines Linksrutsches ist keine abstrakte, sie ist eine sehr konkrete", heißt es im CSU-Leitantrag, den die Parteitagsdelegierten in Nürnberg absegneten. Ein achtseitiges Papier, in dem 15 Mal das Wort "Linksrutsch" und 13 Mal das Wort Richtungsentscheidung vorkommt. Diese Angst vor einer Regierung ohne die Union - also einer "Ampel" aus SPD, Grünen und FDP oder einer rot-rot-grünen Koalition - soll im Wahlkampfendspurt nun zum Kitt zwischen CDU und CSU werden.

Laschet bauchpinselt die CSU

Bei den Parteitagsreden in Nürnberg verkneifen sich die CSU-Granden konsequent Spitzen gegen Laschet. Vielmehr lobt Söder Laschet und verspricht hundertprozentige Unterstützung. Laschet lobt im Gegenzug die ganze CSU. Eine "CSU-pur-Rede" wie am Vortag Söder kann er natürlich nicht halten, es ist aber schon eine ganze Menge CSU im 50-minütigen Auftritt des CDU-Vorsitzenden. Söder, der in den vergangenen zweieinhalb Jahren mit seinem Modernisierungskurs Teile seiner Partei überfordert hatte, gab der Basis am Freitag die Rede, die sie sich von ihm erhofft hatte. Laschet wiederum übertrifft die Erwartungen vieler Delegierten.

Er würdigt die bayerische Eigenständigkeit und die jahrzehntelange CSU-Herrschaft im Freistaat, er erinnert an CSU-Mitbegründer Josef Müller und lobt die CSU-Ehrenvorsitzenden Theo Waigel und Edmund Stoiber. Er schwärmt über die Verdienste der CSU-Innenminister für die innere Sicherheit in Bayern. Und vor allem versäumt er es nicht, das das Herz der Delegierten mit Zitaten der CSU-Legende schlechthin zu erwärmen: "Franz Josef Strauß hat ja mal gesagt, 'irren ist menschlich, immer irren ist sozialdemokratisch'. Er hat es auf den Punkt gebracht." Der begeisterte Beifall lässt nicht auf sich warten.

Der Sechskampf der CSU

Sicher ist Laschet der CSU-Applaus auch, wenn er sich im modernen Fünfkampf der Union übt: pointierten Angriffen auf SPD, Grüne, Linke, FDP und AfD. Im Fall der CSU ist es sogar ein Sechskampf, weil noch die Freien Wähler dazukommen - deren Kandidatur bei der Bundestagswahl die Christsozialen ein paar Prozentpunkte kosten könnte. Auch hier macht Laschet in Nürnberg keinen Fehler, denn er ruft in den Saal: "Jede Stimme für die Freien Wähler ist eine Stimme für Rot-Rot-Grün". Engagiert zeigt sich der CDU-Chef auch bei der Spezialdisziplin dieses Parteitags: Scharfen Attacken auf den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz.

Nach Laschets Rede umringt ihn die gesamte CSU-Spitze auf dem Podium. Die Delegierten in der Halle applaudieren acht Minuten lang, bis Söder das Signal gibt, aufzuhören und verkündet: "Das war die Rede unseres zukünftigen Kanzlers Armin Laschet." Schon bei der Begrüßung hatte er dem Gast aus Nordrhein-Westfalen versichert, die CSU wolle gemeinsam mit der CDU erfolgreich sein, "und wir wollen, dass du Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wirst".

Laschet auf den letzten Kilometern

Also endlich alles gut zwischen CSU und CDU? Laschet hört solche Worte nicht zum ersten Mal von Söder, gegen den er sich im Ringen um die Kanzlerkandidatur durchgesetzt hatte. Schon im Frühjahr hatte der CSU-Chef "volle Unterstützung" versprochen - und kritisierte kurze Zeit später indirekt Laschets Politik- und Demokratieverständnis. Im Sommer attestierte Söder seinem Kanzlerkandidaten dann, im "Schlafwagen" durch den Wahlkampf zu rollen und präsentierte medienwirksam ein CSU-Wahlprogramm - obwohl die CSU doch eigentlich verkündet hatte, sich dieses Mal mit dem gemeinsamen Unionsprogramm zu begnügen.

Sollte die Harmonie von Nürnberg nicht den kompletten Walkampf-Endspurt halten, wäre es politisches Harakiri. "Es ist wie bei jedem Marathon", sinnierte CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt in seiner kämpferischen Rede am Samstagmorgen. "Die letzten Kilometer sind oft die schwersten, aber sie sind auch die entscheidendsten." Da brauche es die größte Motivation und die größte Mobilisierung aller Kräfte. Aber was, wenn Laschet es nicht schaffen sollte, am 26. September als erster ins Ziel zu sprinten, sondern hinter Scholz über die Linie taumeln sollte? Nach den Entwicklungen der vergangenen Monate fällt es schwer zu glauben, dass dann Söder zur Stelle wäre, um den CDU-Chef zu stützen.