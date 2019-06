Auf diesen Straßen könnte es am Wochenende Staus geben

Nach dem Pfingstwochenende warnt der ADAC auch am Folgewochenende 14. bis 16. Juni vor dichtem Verkehr und Staus - besonders im Süden Deutschlands, aber auch auf den Nordrouten. Vor allem am Samstag, den 15. Juni, könnten die Straßen sehr voll werden, weil in Bayern und Baden-Württemberg die Pfingstferien noch eine Woche dauern und Samstag der übliche An- und Abreisetag ist. Dass in einigen europäischen Ländern wie Finnland, Schweden und Italien bereits Sommerferien sind, dürfte sich laut dem ADAC noch nicht gravierend auf den Verkehr in Deutschland auswirken.

Staus vermeiden: Möglichst am Freitag oder Sonntag fahren

Wer Staus umgehen möchte, sollte möglichst schon am Freitag oder erst am Sonntag fahren, oder – wenn sich der Samstag nicht vermeiden lässt – ganz früh oder spät starten. Urlauber mit Ziel Italien sollten bloß nicht schon am Donnerstag 13. Juni 2019 die Route über den Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden wählen, da dort Blockabfertigungen stattfinden.

Rückreiseverkehr: Baustelle am Grenzübergang Walserberg

Wer aus dem Süden zurück nach Deutschland reist, tut gut daran den Autobahngrenzübergang Walserberg bei Salzburg zu umgehen. Dort ist eine Fahrspur wegen Bauarbeiten noch bis zum Samstag, 22. Juni, gesperrt. An den bayerischen Übergängen Suben (A 3), Walserberg (A 8) und Kiefersfelden (A 93) müssen außerdem wegen der Grenzkontrollen bei der Ausreise aus Österreich Wartezeiten von bis zu 30 Minuten eingeplant werden.

ADAC: Autobahnen mit hoher Staugefahr

Auf allen Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A 1 Lübeck – Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

A 3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

A 5 Karlsruhe – Basel

A 7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 Berlin – Nürnberg – München

A 10 Berliner Ring

A 81 Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München

Im Ausland ist ebenso Geduld gefragt: auf vielen Strecken werden Staus und stockender Verkehr weitergehen, vor allem auf den klassischen Routen nach Italien und Kroatien. Auch auf den Autobahnen und Küstenstraßen auf dem Balkan soll laut ADAC eine Menge los sein.

Stau-Tipps: Getränke und nicht zu weite Strecken

Die Polizei empfiehlt, ausreichend Getränke mitzunehmen. Mit Kindern an Bord sollte man nicht mehr als 500 Kilometer am Tag fahren, rät der ADAC. Diese Spiele können für die Kleinen die Fahrt in die Ferien angenehmer machen.