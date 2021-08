Auf der Suche nach der Steuergerechtigkeit

Zur Bundestagswahl 2021 haben alle Parteien versprochen, die "Mittelschicht" steuerlich zu entlasten. Und es soll mehr Steuergerechtigkeit geben, das heißt, es soll nach der Leistungsfähigkeit besteuert werden. Davon kann oft nicht die Rede sein.

Eine Familie im Münchner Stadtteil Thalkirchen. Mutter Andrea, 49 Jahre alt, arbeitet als Psychologin und Therapeutin mit eigener Praxis. Vater Jan, 50 Jahre alt, ist seit 25 Jahren im Vertrieb bei einem Unternehmen in der Unterhaltungselektronik angestellt. Dazu zwei Kinder, Luis 14 Jahre und Elisa acht Jahre alt.

Gehobener Mittelstand - auch in der Pandemie

Während der Pandemie saßen alle Familienmitglieder zu Hause vor dem Laptop. Doch alles in allem hatten sie Glück. Die Wohnung ist hell, großzügig geschnitten, Küche und Wohnzimmer bilden einen sehr großen Raum, die Kinder haben eigene Zimmer.

Andrea entschied sich zusammen mit ihrer Kollegin frühzeitig, Therapiestunden wieder in der Praxis anzubieten. Die Nachfrage nach Hilfe nahm im Laufe der Pandemie stark zu. Mehr Anfragen im Corona-Jahr bedeuteten aber nicht mehr Umsatz und Gewinn. Psychotherapeuten können ihren Patientenstamm nicht beliebig erweitern.

Andrea kommt auf einen Jahresumsatz von 75.000 bis 80.000 Euro. Allerdings haben Freiberufler Fixkosten. Andrea zahlt für ihre private Altersvorsorge, für ihre Krankenversicherung und weitere Absicherungen mehr als 1.000 Euro im Monat. Zudem teilt sie sich die Miete für die Praxisräume in der Innenstadt mit ihrer Kollegin, was noch einmal rund 1.200 Euro im Monat kostet. Jan verdient als Vertriebsmitarbeiter in guten Jahren auch mal 90.000 Euro. Denn er wird zu einem Teil erfolgsabhängig bezahlt. Und dieser variable Anteil kann rund 15 Prozent des Gehalts ausmachen.

Auch Jan hatte Glück: Wegen der Pandemie haben es sich die Menschen zu Hause gemütlich gemacht. Sie haben sich mit Unterhaltungselektronik eingedeckt. 2020 war für ihn ein gutes Jahr. Er war nicht, wie viele andere, in Kurzarbeit. Aber dafür läuft es in diesem Jahr nicht mehr so rund. Denn auch die Konsumenten können den Euro nur einmal ausgeben.

Psychotherapeuten keine Spitzenverdiener in der Medizin

Andrea hat Psychologie studiert und eine Fachausbildung zur Psychotherapeutin gemacht. Es dauerte rund zehn Jahre und war sehr teuer. Psychotherapeutinnen und –therapeuten müssen ihre Ausbildung selbst bezahlen. Sie nimmt keine Kassenpatienten, weil man sich um eine Kassenzulassung bewerben muss und diese teuer ist. Sie rechnet privat nach der Gebührenordnung der Ärzte ab.

Doch zwischen Ärzten und Therapeuten gibt es finanziell große Unterschiede. Die Sätze für Therapeuten seien seit Jahren dieselben. Sie verdiene seit 1997 genau dasselbe und so meint Andrea trocken: "Wenn der Medizinbetrieb ein Restaurant wäre, dann sind die Psychotherapeuten der Tisch am Klo."

Steuerbelastung bei der Mittelschicht besonders hoch

Andrea und Jan müssen schätzen, wie viel Steuern sie zahlen. Sie geben alle Unterlagen dem Steuerberater. Und der macht ihnen wenig Hoffnung, dass sie zusätzlich Steuern sparen können. So bleibt immer nur das Gefühl: Von 1.000 Euro bleiben 600 übrig.

Andrea und Jan kommen auf einen Familienverdienst von immerhin 160.000 Euro. Damit gehören sie zur gehobenen Mittelschicht. Und die wird bei der Steuer besonders herangenommen, bestätigt Professor Andreas Peichl vom Münchner ifo-Institut und verweist auf den sogenannten Mittelstandsbauch. Es bedeutet, dass es in der Mitte der Einkommensverteilung einen recht starken Anstieg der Steuerprogression gibt. "Dann sieht man aber schon, dass von dem Eingangssteuersatz sehr stark die Steuersätze ansteigen in diesem mittleren Bereich."

Manche nennen die Mittelschicht daher auch den Lastesel der Gesellschaft. Dieses Phänomen ist seit Jahrzehnten bekannt. Die Steuer- und Abgabenlast ist eine Dauerbaustelle der Politik. Bis auf kleinere Korrekturen hat sich aber nichts getan. Ende 2020 wurde zum Beispiel der Solidaritätszuschlag für weite Einkommensschichten abgeschafft und die Einkommensteuer angepasst, um die kalte Progression auszugleichen. Die bedeutet, jeder zusätzlich verdiente Euro fließt in die Steuer. Zusätzlich wurden das Kindergeld und der Kinderfreibetrag erhöht. Das entlastet auch die Mittelschicht.

Insgesamt muss der Staat hier aber vorsichtig sein. Wollte er den Mittelstandsbauch abspecken und die Steuerzahler mehr entlasten, gingen Bund, Ländern und Gemeinden auf einen Schlag um die 30 Milliarden Euro an Einkommensteuer verloren.

Zu den Steuern kommen auch noch die Sozialabgaben

Was die Situation verschärft: dass die Mittelschicht nicht allein durch die Einkommensteuer belastet wird, als Angestellte in Form der Lohnsteuer, sondern auch wegen weiterer Abgaben. Als da wären indirekte Steuern, zum Beispiel die Mehrwertsteuer, die Energiesteuern, aber auch die Sozialabgaben wie zur Renten-, Kranken oder Arbeitslosenversicherung.

Erst wenn man unter alles einen gedanklichen Strich zieht, bleibt das übrig, was man dann gerne das Netto vom Brutto nennt. Und so sagt Professor Peichl: "Bei den Steuerabgaben, also bei der reinen Steuerquote, sind wir eher Durchschnitt im europäischen Vergleich. Wenn wir aber die Sozialabgaben hinzunehmen, dann sind wir schon da er dabei, dass wir die Menschen relativ stark belasten."

Keine Erbschaft – kein Häuschen

Die Familie könnte sich natürlich verschulden und Wohneigentum erwerben. Doch bleibt das eigene Häuschen trotzdem in weiter Ferne. Die Familie wohnt in München und hätte dann bis zum Lebensende Raten zu zahlen. Erschwert wird das Ganze, dass beide nicht damit rechnen können, jemals zu erben. Sie gehören zwar zur sprichwörtlichen Erbengeneration, die zig-Milliarden bekommt, nur eben nicht persönlich.

Die Familie dürfte ihren Lebensstandard in Zukunft zwar halten und will deshalb auch nicht unzufrieden sein, doch mehr sei eben auch nicht drin. So reifte bei Andrea eine Erkenntnis: Eine gute Ausbildung allein nützt weniger als man denkt. "Irgendwie habe ich es mir, glaube ich, etwas mit mehr Sicherheitspolster vorgestellt. Da hätte man einfach früher mal auch das hinterfragen müssen, was wir da als gesetzt gesehen haben."

Alleinerziehende zwischen allen Stühlen

Die Steuerlast bemisst sich vor allem nach dem zur Verfügung stehenden Einkommen. Allerdings gibt es breite Bevölkerungsgruppen, die verdienen zwar ordentlich und trotzdem wird es hinten und vorne eng. Besonders betroffen sind Alleinerziehende, in der Regel also Frauen.

In einem nüchternen 1980er Jahre Mehrparteienhaus in München-Sendling bewohnen die 40-jährige Bettina und ihre zweieinhalb Jahre alte Tochter Emma eine 64 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung mit kleinem Balkon. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Mini-Flur und einer kleinen Wohnküche. Dafür zahlt sie in der Großstadt 640 Euro.

Bettina arbeitet im Öffentlichen Dienst und verdient 4.500 Euro im Monat. Bei einem Jahresbruttoverdienst von 54.000 Euro liegt sie rund 7.000 Euro über dem deutschen Durchschnitt. Als Alleinerziehende erhält sie zudem für Emma einen Unterhaltsvorschuss von 174 Euro, weil der Vater des Kindes keinen Unterhalt zahlt sowie 250 Euro Erziehungsgeld bis zum dritten Lebensjahr in Bayern. Außerdem kann sie den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende von 4.008 Euro im Jahr geltend machen.

Am Ende stehen 899 Euro Kinderkosten, hat sie errechnet, vom Staat erhält sie 819 Euro. Allerdings dürfen dann auch keine außergewöhnlichen Kosten dazukommen, und sei es, dass Bettina krank wird. Sie ist Mittelschicht, doch ohne Staatshilfe ginge es nicht, so ihr Resümee. Und deshalb lautet ihr Wunsch: Einfach etwas mehr Geld auf die Hand oder einen höheren Grundfreibetrag.

Mehr Arbeit bringt nicht unbedingt mehr

Bettina arbeitet Vollzeit, um keine Transferleistungen, zum Beispiel Hartz-IV, beantragen zu müssen. Dafür taktet sie ihren Tagesablauf minutiös und gibt Geld aus, um alles alleine zu organisieren. Bei ihrem Jahreseinkommen von 54.000 Euro muss sie dennoch die Einkommensteuer und die Sozialversicherungsbeiträge von rund 40 Prozent schultern - und muss trotzdem vom Staat unterstützt werden.

Laut einer Studie des Münchner ifo-Instituts setzt Deutschland gerade im unteren Einkommensbereich und bei Alleinerziehenden völlig falsche Prioritäten, wie Professor Andreas Peichl erklärt:

Man arbeitet auf einmal viel mehr, muss Kinderbetreuung organisieren und hat netto noch nicht mal mehr in der Tasche und dazu aber den ganzen Stress. Und das ist einfach völlig absurd. Also, wir bestrafen letztlich Leistungen an diesen Stellen, und wir bestrafen, wenn Menschen aus eigener Kraft aus dem Transfersystem hinauskommen wollen. (Prof. Andreas Peichl)

Fehlanreize beim Ehegattensplitting

Das ist nicht der einzige Punkt, bei dem sich Frauen benachteiligt fühlen und sich in eine Rolle gedrängt sehen, die der heutigen Wirklichkeit nicht mehr gerecht wird. 80 Prozent der Frauen haben in Deutschland trotz gleichwertiger Bildungsabschlüsse niedrigere Einkünfte als Männer. Dies wird auch durch das Steuerrecht zementiert und zwar in Form des Ehegattensplittings. Ein Ehepaar profitiert davon, wenn ein Partner viel und der andere weniger verdient.

Auch hier gibt es Fehlanreize, sagt Professor Peichl. Der eine Partner arbeite sehr viel, in der Regel der Mann und verdiene mehr, und die Frau kümmere sich er dann um die Hausarbeit oder den Haushalt. "In der Regel wäre es aber wahrscheinlich effizienter, wenn beide arbeiten würden und man einen Teil dieser Hausarbeit sozusagen outsourcen würde, insbesondere wenn beide über höhere oder auch mittlere Einkommen verfügen, dass man die Kinderbetreuung zum Großteil extern organisiert, dass man vielleicht auch im Haushalt die eine oder andere Hilfe bekommt."

Mittelschicht ist genügsam

Bettina ist eines ganz wichtig: Es ist finanziell eng, aber sie kann noch entscheiden, wofür sie Geld ausgibt. Das sei ein Privileg. Wer 1000 Euro im Monat weniger habe, könne das nicht mehr. "Das, was ich habe, ist ein bequemes Mittelschichtsleben, es darf eben nichts schiefgehen."

Die Mittelschicht ist der Lastesel der Nation. Sie ist fleißig und genügsam, zahlt Steuern und trägt damit den Staat. Sie steuerlich zu entlasten wäre teuer. Doch damit könnte man die Gesellschaft in Deutschland effektiver modernisieren - und manche Probleme lösen.