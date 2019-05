Auf der Suche nach dem "besten Kopf" für Europa

Jean-Claude Juncker, offiziell noch bis Ende Oktober Kommissionspräsident der EU, hatte gleich zum Auftakt des kleinen Brüsseler Gipfels klar gestellt, worum es geht – nämlich darum, den besten Kopf für Europas Zukunft zu finden:

"Einen ähnlich guten wie mich – aber heute wird keine Entscheidung fallen, es ist informelles Abendessen..." Jean-Claude Juncker

Ein informelles und ein ausführliches Abendessen - bei dem allerdings weniger der Genuss im Mittelpunkt gestanden haben dürfte. Denn für jeden der 28 Staats- und Regierungschefs ging es darum, dass ihnen kein anderer die Suppe versalzt, die sie künftig in Europa kochen möchten.

Schließlich sollen alle Spitzenjobs neu verteilt werden. Und da möchte sich irgendwo und irgendwie jeder wiederfinden. Zentral dabei natürlich: die Juncker-Nachfolge. Drei Namen sind im Spiel: die beiden Spitzenkandidaten der großen Parteien bei den Europawahlen: Frans Timmermanns, der Sozialdemokrat und Manfred Weber, der Christsoziale. Und: der Name von Margrete Vestager – die Liberale; zwar nicht wirklich Spitzenkandidatin, aber doch zumindest im liberalen Kandidaten Top-Team.

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel wird das eine schwierige Entscheidung, weil sie nicht nur Rücksicht nehmen muss auf ihre europäischen Kollegen, sondern auch auf ihren Koalitionspartner in Berlin.

"Naturgemäß ist es so in der GroKo, dass ich Manfred Weber unterstütze, was nicht alle Koalitionspartner tun, aber nichtsdestotrotz ist das Thema Spitzenkandidat sehr wichtig." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Denn die SPD würde lieber Frans Timmermanns unterstützen. Wichtig ist das Thema Spitzenkandidat auch dem französischen Präsidenten Emanuel Macron – aber: in ganz anderer Form:

"Zum ersten Mal in der Geschichte des Europäischen Parlaments gibt es keine Mehrheit aus zwei Fraktionen. Und deshalb ist es notwendig, etwas Neues zu machen; ein neues Projekt, für das die Wähler sich entschieden haben. Und: im Mittelpunkt muss hier die neue Kraft aus der Mitte stehen, des Fortschritts, dem jetzt eine entscheidende und verantwortliche Rolle zukommen muss." Frankreichs Präsident Emanuel Macron

Welchen Einfluss hat Macron - und in welche Richtung nutzt er diesen?

Was Macron meint, sind Europas Liberale in der ALDE-Fraktion, die dazu gewonnen haben – und das verstehen viele als Votum Macrons für die Dänin Margrethe Vestager. Explizit gesagt hat er das aber nicht. Aber: Ihren Namen zusammen mit dem von Timmermanns genannt – den von Manfred Weber dafür nicht. Ausdrücklich für Timmermanns ausgesprochen hat sich Spaniens Regierungschef Sanchez: Timmermanns könne das soziale in Europa nach vorne bringen:

Für Österreich kam der frisch ernannte Zwischen-Kanzler Hartwich Löger nach Brüssel, der wahrscheinlich nur kurz im Amt bleiben wird, und wohl auch deshalb bei der Linie seines Vorgängers geblieben ist:

"Wir haben schon immer klar gemacht, dass Manfred Weber für uns der Spitzenkandidat ist, dass er das Vertrauten genießen wird." Übergangs-Kanzler von Österreich Hartwich Löger

💡 Der EU-Kommissionspräsident ...

Die EU-Kommission ist die Exekutive, also die "Regierung" der Europäischen Union und hat in der EU-Gesetzgebung das alleinige Initiativrecht. Das heißt: Fast alles, was in der EU an neuen Regeln auf dem Weg gebracht wird, nimmt hier seinen Anfang.

Der EU-Kommissionspräsident leitet ihre Arbeit und hat - wie die deutsche Bundeskanzlerin - die Richtlinienkompetenz. Anders als diese ihre Minister kann der Präsident die Kommissare weder ernennen noch entlassen. Sie werden von den derzeit 28 Mitgliedsstaaten entsandt - weshalb es 28 EU-Kommissare gibt - und müssen vom EU-Parlament bestätigt werden.

... und wie er gewählt wird

Auch die Wahl des EU-Kommissionspräsidenten ist ein zweistufiger Prozess. Erst müssen sich die im Rat vertretenen nationalen Regierungschefs auf einen Kandidaten verständigen, über den dann das Parlament abstimmt.

2019 ist das besonders kompliziert: Bisher hatten die beiden größten Fraktionen im EU-Parlament, die bürgerlich-konservative EVP und die sozialdemokratische S&D, gemeinsam die Mehrheit im Parlament und konnten die Wahl unter sich ausmachen. Weil das diesmal anders ist, können auch Liberale, Grüne und andere bei der Entscheidung mitreden. Ein schlichtes "Tauschgeschäft" wie 2014, als Jean-Claude Juncker (EVP) Kommissionspräsident und Martin Schulz (S&D) Parlamentspräsident wurde, ist damit praktisch ausgeschlossen.

Zugleich hat das Parlament zuletzt bekräftigt, es wolle nur einen der Spitzenkandidaten wählen - also etwa Weber, Timmermans und vielleicht noch Margrethe Vestager, die als Teil eines Kompetenzteams angetreten ist. Der Ausweg, einen "Ersatzkandidaten" wie etwa den französischen Brexit-Unterhändler Michel Barnier aus dem Hut zu zaubern, wäre damit versperrt. (Erklärt von Michael Kubitza, BR24)

Tusk übernimmt Verhandlungen bis zum nächsten Gipfel im Juni

Erkenntnis nach diesem Abendessen von Brüssel: mit großer Wahrscheinlichkeit wird es einer drei genannten Namen sein, für die Nachfolge von Jean-Claude Juncker. Aber wie Juncker selbst sagte: Entschieden wurde noch nichts. Die Staats- und Regierungschefs brauchen noch Zeit. Und dabei müsse man pfleglich miteinander umgehen, meinte Bundeskanzlerin Merkel. Damit nachher jeder mit der Entscheidung leben kann. Die Verhandlungen wird in den kommenden Wochen EU-Ratspräsident Donald Tusk führen. Er sagte, leicht werde das nicht:

"Denn wir müssen die Unterschiedlichkeit der EU berücksichtigen: Die Größe und die geographische Lage der Mitgliedsstaaten, die Frage der Verteilung zwischen den Geschlechtern und die politische Ausrichtung." EU-Ratspräsident Donald Tusk

Trotzdem: bis zum nächsten Gipfel in Brüssel am 20. Juni will man sich einig werden. Am Ende rechnet man mit einem fein austarierten Gesamtpaket. Schließlich gibt es noch ein paar andere Top-Jobs in Brüssel, und auch die brauchen neue Köpfe. So ist das in Europa.