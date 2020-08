Auf der Hut vor Fälschungen: Polen und die Belarus-News

Wenn Verhaftung droht, streamen Journalisten live

"Wir haben viele Teams am Ort, aber wenn man jederzeit verhaftet werden kann, streamen wir am liebsten live ins Netz", so der Journalist. "Der Kameramann hat sein Smartphone, die Journalistin hat ihr Mikro, und sie senden live, bis sie verhaftet werden, aber das Material ist da."

Polen ist nicht nur Sitz von Belsat, auch Nexta operiert von hier, eine Art Video-Börse, deren Nutzerzahlen auf über zwei Millionen explodiert sind, und die dabei den Messanger-Kanal Telegram nutzt, der schwer zu blockieren ist. Der 22-jährige Stepan Putilo begann mit Nexta, als er 17 Jahre alt war. In seinem polnischen Versteck erzählte er dem ARD-Studio Warschau von dem Sturm, in dem er nun steht: "Wir bekommen jetzt sehr viele Hinweise, 200 pro Minute, 100.000 am Tag, nicht alles können wir prüfen und analysieren", so Putilo. "Wir tun alles mit Hilfe unserer Quellen, die Echtheit zu prüfen. Und am liebsten publizieren wir Videos und Fotos, von denen wir genau wissen, dass sie authentisch sind."

Auf der Hut vor Videofälschungen: "Man muss alles untersuchen"

Andrzej Poczobut, polnisch-belarussischer Journalist aus Grodna im Westen von Belarus arbeitet schon lange dort. Dieser Tage zieht er rund um die Uhr durch seine Stadt, um selbst aufzuzeichnen, was passiert, und weil er die Gegend kennt, kann er auch bei fremden Aufnahmen Authentizität gut einschätzen. "Ich sehe mir immer genau die Details an, die Uniformen, das Wetter, den Ort", erklärt er seine Vorgehensweise. "Man muss alles untersuchen und ich gebe nur weiter, worüber ich zu einhundert Prozent sicher bin."

Auch jenes Video aus einem Dorf nicht weit von seiner Stadt leitete Poczobut weiter, es stammt nicht von ihm selbst. Tatsächlich gibt es weitere Quellen und sogar Fotos von der Gewaltorgie im Dorf aus anderer Perspektive, die dafür sprechen, dass das Video echt ist. Und so wichtig es ist, dass Journalisten viel riskieren, um der Welt zu zeigen, was in Belarus passiert, sie dienen doch zugleich womöglich auch ein Stück weit dem Regime beim Verbreiten der brutalen Botschaft ans eigene Volk: Nehmt Euch in Acht, wer aufmuckt, wird von uns gnadenlos verfolgt, wenn es sein muss, bis ins letzte Dorf.