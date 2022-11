Auf der Erde leben jetzt acht Milliarden Menschen

Die Weltbevölkerung überschreitet am Dienstag nach Berechnungen der Vereinten Nationen (UN) die Acht-Milliarden-Marke. Nie zuvor haben so viele Menschen gleichzeitig auf der Erde gelebt. Und es werden noch mehr: 2037 sollen es nach Schätzungen der UN neun Milliarden sein, 2058 zehn Milliarden.

UN-Generalsekretär António Guterres spricht von einem "Meilenstein": Die Geburt des achtmilliardsten Menschen sei ein Anlass, um "Vielfalt und Fortschritt zu feiern und gleichzeitig die gemeinsame Verantwortung der Menschheit für den Planeten zu bedenken".

Hälfte des Wachstums entfällt auf nur acht Länder

Mehr als 50 Prozent des Wachstums bis 2050 entfalle auf nur acht Länder, die meisten davon in Afrika und einige in Asien, sagt Frank Swiaczny, Wissenschaftler am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Dabei handele es sich um die Demokratische Republik Kongo, Ägypten, Äthiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, die Philippinen und die Republik Tansania. In den Ländern südlich der Sahara bekämen Frauen im Durchschnitt 4,6 Kinder, in einigen seien es sogar sechs Kinder und mehr.

Auch in der Bundesrepublik ist die Bevölkerung im ersten Halbjahr dieses Jahres stark gewachsen - auf jetzt 84 Millionen Menschen. Der Hauptgrund dafür: Zuwanderung – vor allem aus der Ukraine. Ohne sie wäre die Bevölkerung geschrumpft. Auch Bayerns Bevölkerung wächst weiter – vor allem wegen Zuzugs. Ende 2021 lebten rund 13 Millionen Menschen im Freistaat. Das waren gut 36.800 oder 0,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Bevölkerungswachstum geht bis etwa 2080 weiter

Das Bevölkerungswachstum verlangsame sich aber inzwischen insgesamt und liege derzeit bei weniger als einem Prozent pro Jahr. Ab etwa dem Jahr 2080 soll es den UN-Prognosen zufolge kein weiteres Wachstum geben. Dann läge die Zahl der Menschen bei rund 10,4 Milliarden. Andere Experten errechnen abweichende Zahlen. So sagte das US-Institut für Gesundheitsmessung und -auswertung (IHME) in einer vor zwei Jahren veröffentlichten Studie voraus, dass der Scheitelpunkt bis zum Jahr 2064 erreicht und unter zehn Milliarden liegen werde. Grund sind andere Annahmen zur Geburtenrate.

Die UNO führt das Wachstum aber auch auf Verbesserungen der Gesundheitsversorgung, der Ernährung, der persönlichen Hygiene sowie Fortschritte in der Medizin zurück. Dadurch steigt auch die durchschnittliche Lebenserwartung stetig an - von 63,8 Jahren im Jahr 1990 auf 72,8 Jahre im Jahr 2019. Bis 2050 erwartet die UNO eine durchschnittliche Lebenserwartung von 77,2 Jahren.

WWF: Ernährung der wachsenden Bevölkerung kein Problem

Dies führt in Kombination mit der sinkenden Geburtenrate dazu, dass der Anteil der Menschen über 65 Jahren an der Gesamtbevölkerung von derzeit zehn Prozent bis zum Jahr 2050 auf 16 Prozent steigen wird. Dadurch steigt die Belastung der staatlichen Rentensysteme und der Bedarf an Altenpflege wächst, gleichzeitig stehen weniger junge Arbeitskräfte zur Verfügung.

Die Ernährung der stetig steigenden Weltbevölkerung sei indes kein Problem, heißt es bei der Umweltschutzstiftung WWF. "Die Erde kann acht und auch zehn Milliarden Menschen nachhaltig und gesund versorgen", sagt Rolf Sommer, Fachbereichsleiter Landwirtschaft und Landnutzungswandel beim WWF Deutschland. "Dafür muss die Weltgemeinschaft die vorhandene landwirtschaftliche Fläche aber besser nutzen." Das bedeute vor allem weniger tierische Erzeugnisse.

Von sieben auf acht Milliarden in nur elf Jahren

Die Zeitspanne, die die Weltbevölkerung braucht, um eine weitere Milliarde Menschen zu wachsen, wird indes immer kürzer. Für die erste Milliarde brauchte die Menschheit noch etwa 300.000 Jahre, nur 130 Jahre später waren es schon zwei Milliarden. Bis zu den heutigen acht Milliarden Menschen brauchte es schließlich keine 100 Jahre. Das Wachstum von sieben auf acht Milliarden dauerte gar nur elf Jahre.

Mit Informationen von dpa und AFP.