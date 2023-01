Auf dem Petersplatz in Rom: Neujahrsmesse mit Papst Franziskus

Die Messe am 1. Januar wird traditionell zu Ehren der Gottesmutter Maria gefeiert. In diesem Jahr wird wohl auch die Erinnerung an den verstorbenen Papst Benedikt XVI. eine wichtige Rolle spielen.

Weltfriedenstag - Herzensangelegenheit für Papst Franziskus

Außerdem begeht die katholische Kirche an Neujahr den Weltfriedenstag. Angesichts des Ukraine-Krieges und vieler weitere Konflikte weltweit ist das ein Thema, das Franziskus sehr am Herzen liegt.

Motto: "Niemand kann sich allein retten"

Der Weltfriedenstag wird seit 1968 begangen. Papst Paul VI. hatte ihn in der Zeit des atomaren Wettrüstens eingeführt und damals zur Einhaltung der Menschenrechte, zum Leben in Frieden und in Liebe aufgerufen. Dieses Jahr steht der Weltfriedenstag unter dem offiziellen Motto "Niemand kann sich allein retten. Nach Covid-19 neu beginnen, um gemeinsam Wege des Friedens zu erkunden".

Angelusgebet für das neue Jahr

Im Anschluss an den Gottesdienst betet Papst Franziskus das Angelusgebet und spendet den Segen für ein gutes und glückliches neues Jahr.

Die Trauerfeier für den verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt XVI. soll erst am Donnerstagvormittag, 4. Januar, auf dem Petersplatz in Rom stattfinden.