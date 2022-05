Auch Vermieter zahlen ab nächstem Jahr die Klimaabgabe

Neues Modell soll Vermietern Sanierungs-Anreiz geben

"Es soll einen echten Anreiz geben, die Wohnung zu sanieren. Das ist der Sinn des Gesetzes", erklärte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach der Kabinettssitzung. Justizminister Marco Buschmann (FDP) sprach von einer "bürokratiearmen" Lösung. Es sei sehr leicht zu ermitteln, welches Gebäude in welche der zehn Stufen falle. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) nannte es eine "gute Nachricht für Mieterinnen und Mieter".

Missverhältnis immer noch da, kritisieren Verbraucherschützer

Die Nachricht sei gut, könnte aber besser sein, findet Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Als "eine Unwucht zulasten der Mieter" bezeichnete er das neue Modell im Interview mit dem BR. Denn zehn Prozent der Klimaabgabe müssten Mieter immer noch zahlen, auch wenn das Haus schlecht saniert ist und der Vermieter hier in der Pflicht wäre. Ist das Haus hingegen sehr gut saniert, zahle der Mieter alles, der Vermieter nichts mehr – ein Missverhältnis in seinen Augen.

Kritik: Insgesamt zahlen Mieter trotzdem mehr als Vermieter

"Ich halte die Verteilung für nicht fair, weil die Gruppe der Mieter voraussichtlich mehr als 50 Prozent des CO2-Preises zahlen wird", kritisiert Engelke. Denn das Geld, das dann alle Mieter in Deutschland durch die CO2-Abgabe an den Staat zahlen müssen, sei insgesamt ein größerer Betrag, als der, den alle Vermieter an den Staat abgeben müssten.

Die neue CO2-Regelung soll ab 2023 gelten – das ist ein halbes Jahr später, als es sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag geschrieben hatten. Der Bundestag muss dem Gesetzentwurf noch zustimmen.