Auch Ricarda Lang kündigt Kandidatur für Grünen-Parteivorsitz an

Wer führt die Grünen in Zukunft an? Nach dem Außenpolitiker Omid Nouripour wirft auch die stellvertretende Bundesvorsitzende Ricarda Lang ihren Hut in den Ring. Beide könnten zusammen die neue Doppelspitze der Partei bilden.