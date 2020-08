Steinbrück kritisiert Zeitpunkt von Scholz-Nominierung

Der ehemalige Kanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, hat den Nominierungszeitpunkt von Olaf Scholz als Kandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr kritisiert. Im Interview mit der Bayern 2 radioWelt ist Steinbrück grundsätzlich aber voll des Lobes für Scholz. Die Parteivorsitzende Saskia Esken kommt weniger gut weg.

Steinbrück ohne Verständnis für Zeitpunkt der Scholz-Nominierung

Steinbrück war selbst Spitzenkandidat der Sozialdemokraten zur Bundestagswahl 2013 und fuhr damals mit 25,7 Prozent das zu jenem Zeitpunkt zweitschlechteste Ergebnis der SPD-Geschichte ein. Steinbrück wurde im September 2012 zum Spitzenkandidat: "Und das bedeutete, dass ich zwölf Monate Kandidat war und dass jetzt Olaf Scholz 13 Monate Kandidat ist. Das ist eine sehr lange Zeit. In dieser Zeit werden Sie als Kandidat an der Wand entlang gezogen. Es wird jeder Stein umgedreht, um zu gucken, was da drunter liegt", sagte Steinbrück am Dienstagmorgen in der radioWelt.

Bereits gestern hatten CSU-Chef Markus Söder und der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck den Nominierungszeitpunkt inmitten der Corona-Krise kritisiert. Auch Steinbrück hält den Zeitpunkt für verfrüht, allerdings aus anderen Gründen: "Ich teile den kritischen Unterton, aber weniger mit den Begründungen von Herrn Habeck und Herrn Söder, sondern eher aus der Interessenlage des Kandidaten. An Olaf Scholz wäre auch in einem halben Jahr niemand als Spitzenkandidat der SPD vorbeigekommen."

Scholz braucht Unterstützung der Parteivorsitzenden

Scholz wird wie Steinbrück dem konservativen Flügel der SPD zugeordnet. Im Ringen der verschiedenen Parteiflügel begrüßt Steinbrück die Entscheidung des Parteivorstands um Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Scholz zu nominieren. "Ja vielleicht haben sie dann doch dazugelernt. Sie haben damals im Rahmen des Schönheitswettbewerbs der SPD für den Parteivorsitz eine andere Position wahrgenommen. Die Parole lautete wohl auch ziemlich unverhüllt, dass man Olaf Scholz da nicht im Parteivorsitz sehen wolle. Inzwischen hat sich das geändert", so Steinbrück.

"Olaf Scholz hat Recht bekommen und er ist jetzt Spitzenkandidat und er muss den Karren der SPD ziehen und dann sind die Parteivorsitzenden gut beraten, ihm diesen Karren nicht weiter zu beladen. Er ist derjenige der jetzt der Frontman ist und er muss jede Unterstützung haben und dem haben sich auch die beiden Parteivorsitzenden zuzuordnen." Peer Steinbrück, ehemaliger Kanzlerkandidat der SPD

Steinbrück kritisiert Esken-Äußerung über Linksbündnis

Die Äußerungen Eskens aus dem ARD-Sommerinterview vom Sonntag über eine mögliche "progressive Koalition" mit Grünen und Linken kritisierte Steinbrück: "Die Grünen sind im Augenblick völlig zurecht gar nicht bereit, darauf einzugehen und mit Blick auf die Linkspartei gibt es ein ganzes Bündel von offenen Fragen – Außen- und Sicherheitspolitik, Europapolitik, Wirtschafts- und Finanzpolitik – wo man erst mal genau untersuchen muss, was da geht und was da nicht geht, ehe man in die Öffentlichkeit geht mit einer solchen Ankündigung."

Steinbrück: Scholz braucht "die notwendige Beinfreiheit"

Steinbrück wünscht sich aus der Partei volle Unterstützung für Scholz. "Man muss aufpassen, dass man seine Kandidaten nicht verbiegt und in dem Dreieck zwischen Kandidat, Programm und Partei nicht aufreibt. Daran habe ich auch gelitten. Daran hat auch Steinmeier mal gelitten und daran hat auch Martin Schulz 2017 gelitten. Die Parteiführung muss sehr genau darauf achten, diesem Kandidaten die notwendige Beinfreiheit zu lassen."